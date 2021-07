Bí thư Tỉnh ủy: Quảng Nam quyết tâm không để băng nhóm tội phạm hoạt động, lộng hành

(QNO) - Sáng nay 21.7, chủ trì hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường khẳng định: “Quảng Nam quyết tâm không để tội phạm băng nhóm hoạt động, lộng hành, người tốt sợ kẻ gian”.

Các đồng chí Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị sáng 21.7. Ảnh: N.Đ

Kiến nghị sớm ban hành khung giá rừng

Thường trực Tỉnh ủy đánh giá, từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh - trật tự trên địa bàn tỉnh đảm bảo ổn định; các lực lượng chức năng mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là trong khoảng thời gian diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trong 6 tháng qua, lực lượng công an đã triệt xóa hai đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng và ghi lô đề, bắt giữ 28 đối tượng với số tiền cá cược trên 280 tỷ đồng; điều tra khám phá 281/319 vụ phạm pháp hình sự - trong đó, điều tra khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng chiếm tỷ lệ 93,3%.

Thông tin làm rõ thêm về kết quả đấu tranh, xử lý đối với các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh, Đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, tỷ lệ tội phạm hình sự, vi phạm pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2021 giảm 9,6% so với cùng kỳ năm 2020; tỷ lệ điều tra khám phá đạt hơn 88%.

Cơ quan điều tra công an toàn tỉnh khởi tố, thụ lý điều tra 11 vụ/16 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ; trong đó, kỳ trước chuyển sang 7 vụ/9 bị can; khởi tố mới 4 vụ/7 bị can. Theo ông Lai, trong thời gian tới, công an tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

“Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, thời gian tới, lực lượng công an tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác nắm tình hình, đấu tranh với các loại tội phạm trong lĩnh vực cổ phần hóa và đấu thầu” – ông Lai cho biết thêm.

Các cơ quan nội chính thảo luận tại hội nghị sáng 21.7. Ảnh: N.Đ

Ông Nguyễn Văn Quang – Viện trưởng Viện KSND tỉnh cho rằng, đơn vị đã nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay UBND tỉnh vẫn chưa ban hành khung giá rừng, dẫn đến nhiều vụ án phải tạm đình chỉ giải quyết. Qua rà soát cho thấy trong 3 năm gần đây (2018, 2019, 2020), toàn tỉnh tiếp nhận 187 nguồn tin về tội phạm liên quan đến các hành vi xâm phạm tài nguyên rừng.

Trong đó, cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết đối với 27 nguồn tin (nguyên nhân chủ yếu là chờ kết quả định giá thiệt hại). “UBND tỉnh sớm ban hành khung giá rừng nhằm giúp các cơ quan tố tụng được thuận lợi trong giải quyết các vụ án liên quan đến rừng, để các vụ án được đưa ra xét xử kịp thời, cũng như các đối tượng không lợi dụng tình trạng này tiếp tục phá rừng” – ông Quang kiến nghị.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Trao đổi các nội dung thảo luận của các cơ quan nội chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được giữ vững, song đây đó, nhất là ở khu vực nông thôn còn tìm ẩn nhiều vấn đề phức tạp.

“Những vấn đề, vụ việc đủ cơ sở, điều kiện pháp lý thì phải xử lý dứt điểm ngay. Cùng với đó là phát huy vai trò của lực lượng công an chính quy ở xã để người dân yên tâm. Vấn đề giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn, khu vực vùng giáp ranh phải được quan tâm chỉ đạo, xử lý nghiêm” – ông Thanh nhấn mạnh.

Liên quan đến lĩnh vực đất đai, theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, việc số hóa cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính đang được tỉnh tập trung thực hiện, cố gắng chậm nhất đến cuối năm 2022 sẽ hoàn thành số hóa toàn bộ. Công việc này đang được làm thí điểm ở một số xã, rất là khó, gặp nhiều vướng mắc về hồ sơ, lưu trữ, cách quản lý, tính chất về đất đai…

Về kiến nghị sớm ban hành khung giá rừng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến vấn đề này và chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và cố gắng đến tháng 10.2021 sẽ làm xong.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường yêu cầu lãnh đạo công an tỉnh tập trung điều tra làm rõ các vụ việc liên quan đến đất đai, khai thác vàng trái phép tại các địa phương Đại Lộc, Phú Ninh. Đặc biệt, lưu ý lực lượng công an tỉnh quyết liệt đấu tranh đối với các băng nhóm tội phạm, loại tội phạm này phải được kiểm soát giống như công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

“Toàn tỉnh tiếp tục phát huy tốt phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, những trường hợp có dấu hiệu khả nghi, kể cả đối tượng từ nơi khác đến phải được lực lượng công an cơ sở theo dõi, kiểm soát chặt chẽ. Quyết tâm không để Quảng Nam có tội phạm lộng hành, người tốt sợ người gian. Nhiệm vụ này trước hết thuộc về lực lượng công an. Địa bàn nào có băng nhóm tội phạm hoạt động, lộng hành thì bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã và trưởng công an xã phải chịu trách nhiệm” – Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nói.