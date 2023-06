Bộ đội Biên phòng tỉnh phải nắm chắc tình hình cơ sở, không để bị động bất ngờ xảy ra

(QNO) - Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng tại hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức vào chiều nay 29/6.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã lãnh đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng. Duy trì nghiêm các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển, đảo; tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ an toàn, nguyên trạng hệ thống đường biên, mốc quốc giới, cọc dấu, kiểm soát chặt chẽ hoạt động qua lại biên giới, cửa khẩu, cảng biển, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, vi phạm Quy chế quản lý biên giới…

Các đơn vị trong lực lượng BĐBP tỉnh đã tổ chức 1.151 lượt tổ/3.548 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra đường biên, mốc quốc giới, tuần tra địa bàn, bờ biển, trên sông, trên biển.

Các đồn biên phòng tuyến biển, đảo kiểm soát, đăng ký xuất, nhập cho 7.078 lượt tàu cá/44.179 lượt lao động; đăng ký cho 1.887 lượt ca nô/49.113 lượt khách ra, vào thăm quan đảo Cù Lao Chàm; phát hiện, xử lý 14 vụ/28 phương tiện khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU) xử phạt hơn 291 triệu đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đã thông tin khái quát một số tình hình về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề nghị Đảng ủy BĐBP tỉnh phải phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia.

Cùng với đó làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm; quan tâm đến công tác cán bộ. BĐBP tỉnh phải chủ trì, tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện để giúp nhân dân biên giới phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường nắm chắc tình hình từ cơ sở, địa bàn thôn bản không để bị động bất ngờ đối với bất cứ tình huống nào xảy ra…