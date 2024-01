Các hội đoàn thể góp phần tích cực xây dựng khối đại đoàn kết và giảm nghèo bền vững

60 suất quà tết tặng người dân xã Trà Ka

NGUYỄN HỢI | 29/01/2024 - 09:01

(QNO) - Hội IT hotels and Resorts Việt Nam và Công ty TNHH Siêu Nhật Thanh vừa phối hợp xã Trà Ka (Bắc Trà My) trao tặng quà tết đến đồng bào địa phương.