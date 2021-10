Chung sống an toàn với dịch bệnh

Tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 diễn ra hôm qua 30.9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, từ ngày 1.10, Quảng Nam sẽ phải chuyển sang trạng thái mới để phòng chống dịch hiệu quả và phát triển kinh tế - xã hội.

Vắc xin và xét nghiệm là hai vấn đề then chốt để đảm bảo kiểm soát dịch bệnh. Ảnh: X.H

“Trạng thái mới là trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Lâu nay, Quảng Nam tập trung ngăn chặn để có thể đạt được trạng thái “không có” Covid. Bây giờ phải làm sao để sống chung, thích ứng và an toàn.

Sống chung nghĩa là kiểm soát dịch bệnh, toàn bộ nền kinh tế của tỉnh cũng như hoạt động về văn hóa, xã hội, hội họp, các hoạt động khác phải vận hành trong điều kiện mới” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Y tế là trụ cột

Trước đó, tại cuộc làm việc trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và các địa phương đã thống nhất quan điểm chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Tại Quảng Nam, dịch bệnh đã từng bước được kiểm soát khi ngày thứ 7 liên tiếp, Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương xây dựng Kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 dựa trên 6 nguyên tắc.

Theo đó, y tế được xác định là trụ cột, trung tâm trong kế hoạch phục hồi. Kinh tế là cơ sở, là nền tảng. Dữ liệu khoa học, công nghệ là then chốt. Ổn định chính trị - xã hội là trọng yếu và thường xuyên. Vắc xin, thuốc chữa bệnh và ý thức người dân là điều kiện tiên quyết. An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn.

Thời gian tới, một số ngành bị tác động trực tiếp bởi Covid-19 sẽ phải lưu ý cơ cấu lại. Từ các ngành cung ứng, tiếp vận, vận tải, hàng không cho đến du lịch... cần tính toán để thích ứng với Covid-19, tạo nền tảng cho giai đoạn phục hồi hoàn toàn các ngành này từ năm 2022 trở đi.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực chất của việc chuyển đổi số nền kinh tế và xã hội, tạo động lực thúc đẩy các hoạt động thương mại điện tử. Các cấp ngành cần nghiên cứu thành lập Tổ công tác đặc biệt để triển khai thực hiện Kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh kịp thời, hiệu quả.

Phải đảm bảo an toàn với dịch bệnh

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương xây dựng Đề án tổng thể thích ứng an toàn trong tình hình mới, sắp xếp các cơ sở y tế phù hợp theo hình thức có chuyên khoa hoặc cơ sở y tế chuyên sâu điều trị Covid-19.

Sở Y tế cũng phải có kế hoạch mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế hợp lý, hiệu quả, sẵn sàng các phương án tổ chức và nhân lực phù hợp theo từng cấp độ của dịch bệnh; khẩn trương đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y bác sĩ đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh nhân Covid-19 ở các tuyến.

Từ hôm nay 1.10, Quảng Nam chuyển sang trạng thái mới nhưng vẫn cần phải tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Ngoài thực hiện nghiêm các quy định về 5K trong hoạt động công cộng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương phải bảo đảm nơi nào thực hiện cách ly phải cách ly nghiêm ngặt.

Công tác xét nghiệm phải nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch bệnh. Việc tổ chức phân loại người bệnh, chăm sóc, điều trị phải phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Quảng Nam vẫn thực hiện điều trị các trường hợp F0 tại các cơ sở y tế, từng bước thực hiện cách ly tập trung F1 tiếp xúc với F0 nặng và các F1 còn lại cách ly tại nhà.

Cùng với đó, triển khai có hiệu quả, đẩy nhanh thực hiện chiến dịch tiêm chủng ngay khi được phân bổ vắc xin. Ngành y tế hướng dẫn để người dân có thể tự thực hiện việc xét nghiệm và vận động hệ thống y tế tư nhân tham gia vào công tác phòng, chống dịch...

Để kiểm soát tốt dịch bệnh, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải thành lập Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 để tập trung theo dõi và kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Các trung tâm y tế phải theo dõi, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

UBND tỉnh kiểm tra, xử lý và chấm dứt ngay tình trạng ùn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát dịch trên các tuyến giao thông đường bộ theo Công điện số 19 của Bộ Giao thông vận tải.

Đồng thời theo dõi diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại TP.Đà Nẵng và các quy định của địa phương này để linh hoạt ban hành các quy định phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại giữa hai địa phương nhưng phải đảm bảo kiểm soát được dịch bệnh.