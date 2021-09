Chuyến công tác tới Cuba và Hoa Kỳ của Chủ tịch nước khẳng định vị thế, uy tín mới của Việt Nam

(QNO) - Chuyến công tác đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tiếp tục khẳng định Việt Nam là bạn bè tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm.

Các bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nhất là tại Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng LHQ đã được dư luận đánh giá cao, góp phần tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên thảo luận Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 76. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Việc Chủ tịch nước đến New York lần này còn góp phần củng cố thêm niềm tin của các nhà đầu tư Mỹ đối với Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19 cũng như vận động thêm các đối tác hỗ trợ vaccine và thiết bị y tế cho công tác chống dịch COVID-19.

Chủ tịch nước bắt đầu tham dự chuỗi hoạt động dày đặc ở New York vào 21/9, ngày mà 44 năm trước, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên tại trụ sở của LHQ, đánh dấu Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh.



Hơn 40 năm sau, tại đây, Việt Nam với vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm và là Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định vị thế mới của đất nước với 5 đề xuất cho 4 thách thức lớn nhất của thế giới, đó là vaccine phòng COVID-19, nguồn lực và biến thách thức thành cơ hội phục hồi sau đại dịch, hợp tác để ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh, ổn định cho thế giới.

Vấn đề vaccine và thuốc điều trị COVID-19 cho các nước đang phát triển tiếp tục được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu lên tại Hội nghị thượng đỉnh về chấm dứt đại dịch COVID-19, do Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ chủ trì, vì hiện tại, các nước nghèo, nhất là ở châu Phi mới chỉ có dưới 4% dân số được tiêm đủ 2 mũi. Do đó, Chủ tịch nước kêu gọi Cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu (COVAX) và các nước có năng lực, cung cấp thêm vaccine để ít nhất 70% dân số ở các nước đang phát triển được tiêm chủng trong vòng 1 năm nữa.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên thảo luận Cấp cao Đại hội đồng LHQ lần thứ 76. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Từ Đại hội đồng LHQ và Hội đồng Bảo an, bằng thực tế ở Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi sự quan tâm của thế giới đối với các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Trong đó, các nước phát triển cần đi đầu về cắt giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời hỗ trợ các nước nghèo nâng cao năng lực để giảm phát thải và hướng tới phát triển xanh nhằm không để nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 1,5 độ C, so với thời kỳ tiền công nghiệp vào năm 2100, tránh cho con người phải gánh chịu thêm hàng loạt thiên tai chưa từng có như vừa qua.

Lập trường và quan điểm của Việt Nam về đảm bảo hòa bình, an ninh, ổn định ở các khu vực trong đó Biển Đông và trên thế giới đã được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu ra thẳng thắn và khéo léo. Từ lịch sử Việt Nam đã phải trải qua hàng thập kỷ hi sinh, chiến đấu chống xâm lược, vượt qua bao vây cấm vận, phát huy nội lực, đề cao tự cường, tự tin để có tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, Chủ tịch nước đã đề xuất những giải pháp tái định hình các quan hệ quốc tế với vai trò trung tâm là LHQ.

Trong hơn 3 ngày tham dự 4 hội nghị cấp cao, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến hơn 30 Nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ và các tổ chức quốc tế lớn, từ các đối tác chiến lược đến các nước châu Phi và Mỹ Latin.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các ban, bộ cũng gặp gỡ lãnh đạo các nước đối tác, trong đó có khoảng 20 Bộ trưởng Ngoại giao, qua đó góp phần tích cực củng cố cục diện đối ngoại của đất nước cũng như nhận thêm các cam kết về cung cấp vaccine phòng COVID-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Công ty Pfizer. Ảnh: TTXVN

Qua Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Công ty Northwestern Medicine cũng tặng Việt Nam thiết bị y tế trị giá 3,8 triệu USD, Thermo Fisher tặng 270.000 bộ xét nghiệm trị giá 2,1 triệu USD, ông David Duong hỗ trợ 1.000 máy trợ thở. Tổng trị giá số vật tư y tế trị giá gần 9 triệu USD Mỹ đã được chuyển ngay về Việt Nam cùng với chuyến bay của Chủ tịch nước.

Do đại dịch COVID-19 nên Diễn đàn Doanh nghiệp không được tổ chức nhưng lãnh đạo của 50 tập đoàn hàng đầu thế giới, từ bờ Đông và Tây nước Mỹ, trong đó có những quỹ đầu tư cả nghìn tỷ USD đã đến New York để gặp Chủ tịch nước. Dù đại dịch COVID-19 đang làm các chuỗi cung ứng đứt gãy nhưng với lòng tin từ nhiều năm qua vào các cải cách ở Việt Nam, các tập đoàn này đều không do dự mà còn đưa ra các cam kết đầu tư mới vào Việt Nam.

Việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự Đại hội đồng LHQ năm nay đã đánh dấu Việt Nam cùng với các nước quay dần trở lại các hoạt động ngoại giao đa phương và song phương trực tiếp, sau 20 tháng gián đoạn.

Đây là bước đi cụ thể triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII, với 3 trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, khẳng định vị thế mới của Việt Nam sau 2 năm đảm nhận trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, đồng thời, truyền đi thông điệp mạnh mẽ ra thế giới về đất nước Việt Nam đang có khát vọng phát triển và tầm nhìn hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.