Chuyển đổi vị trí công tác 116 cán bộ, công chức nhằm phòng ngừa tham nhũng

(QNO) - Sáng nay 29/6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan nội chính quý II năm 2023 dưới sự chủ trì của các đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban sáng nay 29/6. Ảnh: N.Đ

Báo cáo tại hội nghị, ông Mai Văn Tám - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết, 6 tháng đầu năm, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đảm bảo ổn định; lực lượng chức năng thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung truy quét, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật.

Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 360 vụ phạm pháp hình sự (giảm 10 vụ so với cùng kỳ năm trước). Điều tra khám phá 306/306 vụ (trong đó, có 45/45 vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, đạt 100%). Khởi tố điều tra 109 vụ/223 bị can về tội mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (so với cùng kỳ năm trước tăng 29 vụ). Lập hồ sơ đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh 74 đối tượng. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 20 đối tượng có quyết định truy nã; phát hiện, bắt giữ 288 vụ/1.273 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: N.Đ

Cũng theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tiếp công dân 7.620 lượt/8.463 người, tăng 25% về số lượt so với cùng kỳ năm trước. Tiếp nhận, xử lý 5.281 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước; đã xử lý 5.277 đơn, trong đó, có 4.933 đơn đủ điều kiện xử lý. Nội dung đơn chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp quyền sử dụng đất và chế độ chính sách…

Về kết quả phòng chống tham nhũng, tiêu cực, ông Tám cho biết, toàn tỉnh thực hiện 11 cuộc thanh tra, kiểm tra định mức, tiêu chuẩn tại 11 cơ quan, đơn vị, phát hiện sai phạm hơn 72 triệu đồng. Tổ chức 8 cuộc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về công khai minh bạch tại các cơ quan, đơn vị. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 116 cán bộ, công chức nhằm phòng ngừa tham nhũng. Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập 69 người đang công tác tại các đơn vị, địa phương.

Cơ quan điều tra các cấp thuộc Công an tỉnh đã khởi tố, thụ lý điều tra 15 vụ/38 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ. Trong đó, kỳ trước chuyển sang 9 vụ/10 bị can, khởi tố mới 6 vụ/28 bị can. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý 9 vụ/11 bị can, đã giải quyết 7 vụ/9 bị can. TAND hai cấp thụ lý 10 vụ án/13 bị cáo (sơ thẩm 8 vụ/11 bị cáo, phúc thẩm 2 vụ/2 bị cáo); đã giải quyết 6 vụ/8 bị cáo.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.Đ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đánh giá cao các kết quả đạt được trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm. Đồng thời đề nghị các ngành, cơ quan nội chính tỉnh tập trung thảo luận làm rõ hơn các kết quả đạt được; thẳng thắn nhìn nhận, phân tích nguyên nhân của các mặt còn tồn tại, hạn chế; đề xuất giải pháp thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong đó, cần tập trung vào một số nội dung nổi lên, được nêu trong báo cáo đánh giá 6 tháng như: tình hình đơn thư tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2022; tình trạng ô nhiễm môi trường, dự án treo, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tái định cư gây bức xúc ở cơ sở.

Hay vấn đề tội phạm diễn biến phức tạp, nhất là trên không gian mạng, lừa đảo, đánh bạc, tín dụng đen vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số nơi. Một số bản án hành chính, dân sự thực hiện thi hành án rất chậm, thậm chí không chấp hành, chính quyền cấp huyện chưa hết trách nhiệm trong công tác này…