Chuyển đổi vị trí công tác 170 cán bộ, công chức để phòng ngừa tham nhũng

Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết, từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương toàn tỉnh đã tổ chức 83 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN), với 5.536 lượt cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia; phát hành 1.347 tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN.

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, UBND tỉnh ban hành hơn 30 văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PCTN. Toàn tỉnh tiến hành kiểm tra 22 cuộc về thực hiện các quy định, định mức tiêu chuẩn, chế độ; qua kiểm tra phát hiện 4 vụ việc sai phạm và thu hồi số tiền 82,7 triệu đồng.

Tổ chức kiểm tra 41 cơ quan, đơn vị về thực hiện quy tắc xứng của người có chức vụ, quyền hạn và không phát hiện trường hợp nào vi phạm. Nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, toàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 170 cán bộ, công chức; tiến hành xác minh tài sản, thu nhập 69 người đang công tác tại các đơn vị, địa phương; xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo 1 trường hợp cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng.

Theo Ban Nội chính Tỉnh ủy, cơ quan điều tra các cấp Công an tỉnh đã khởi tố, thụ lý điều tra 19 vụ/48 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ; trong đó, kỳ trước chuyển sang 9 vụ/10 bị can; khởi tố mới 10 vụ/38 bị can.

Viện KSND hai cấp đã thụ lý, giải quyết 9 vụ/11 bị can. TAND hai cấp thụ lý 12 vụ/15 bị cáo; đã giải quyết, xét xử 8 vụ/11 bị cáo (án sơ thẩm 6 vụ/9 bị cáo; án phúc thẩm 2 vụ/2 bị cáo); còn lại 4 vụ/4 bị cáo án sơ thẩm.

Về kết quả thu hồi tài sản tham nhũng, tổng số việc phải thi hành là 16, trong đó, có điều kiện thi hành 9 việc; đã tổ chức thi hành được 5 việc/2,95 tỷ đồng, chuyển sang kỳ sau 11 việc/95 tỷ đồng.