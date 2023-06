Cử tri Hội An kiến nghị nhiều vấn đề quốc kế dân sinh

(QNO) - Chiều 27/6, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Nam gồm các đại biểu Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Dương Văn Phước - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Thị Bảo Trinh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn có buổi tiếp xúc cử tri của TP.Hội An sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Q.T

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Dương Văn Phước báo cáo khái quát đến cử tri Hội An kết quả của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Tại kỳ họp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia phát biểu ở hầu hết các dự án luật trình kỳ họp; tham gia chất vấn các bộ trưởng nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các vấn đề được cử tri Quảng Nam rất quan tâm.

Cử tri Hội An nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Q.T

Tại buổi tiếp xúc, cử tri TP.Hội An đã nêu 11 lượt ý kiến liên quan đời sống nhân dân cả nước cũng như địa phương, trong đó nổi bật là vấn đề bạo lực học đường gia tăng, thay đổi sách giáo khoa liên tục, triển khai chính sách liên quan đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập gây thiệt thòi cho người dân, dai dẳng sạt lở bờ biển Hội An, chất lượng hệ thống y tế địa phương còn yếu...

Vì vậy, cử tri Hội An đề nghị đoàn ĐBQH tỉnh cũng như các cấp chính quyền có tiếng nói, chính sách để cải thiện thực trạng như: đẩy nhanh tiến độ dự án chống sạt lở bờ biển Cửa Đại, cập nhật đơn giá đất tại các vị trí tiến hành bồi thường giải tỏa, tăng cường nguồn lực đầu tư cho y tế địa phương, thúc đẩy hoàn thiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố...

Cử tri Hội An đề nghị cơ quan chức năng sớm thúc đẩy dự án chống xói lở bờ biển. Ảnh: Q.T

Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo TP.Hội An đã giải đáp các ý kiến của cử tri trong thẩm quyền của địa phương; đồng thời thông tin các định hướng, dự án, chính sách để phát triển bền vững TP.Hội An trong thời gian đến.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ niềm vui trước sự phát triển liên tục của đô thị cổ Hội An; ghi nhận những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri Hội An, do đó các cơ quan chức năng theo thẩm quyền cần cầu thị, tiếp thu để giải quyết thấu đáo, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Q.T

Đồng chí Nguyễn Đức Hải thông tin thêm, tinh thần của Quốc hội thời gian qua là tiếp tục đổi mới, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phục hồi nền kinh tế. Do đó, các cấp, ngành cần phải tranh thủ, tăng cường vận động, giải quyết chế độ chính sách phù hợp cho người dân để thúc đẩy đầu tư công, khuyến khích đầu tư tư nhân, huy động vốn đầu tư nước ngoài qua đó tận dụng cơ hội, thúc đẩy tăng trưởng địa phương và đất nước.