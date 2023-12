Cử tri kiến nghị xem xét chấm dứt dự án của Công ty Phong Hải Thịnh

Sau Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X, cử tri kiến nghị cần xem xét chấm dứt đầu tư Dự án khu dân cư 2A (giai đoạn 2) do Công ty Phong Hải Thịnh làm chủ đầu tư do chậm tiến độ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân trong xây dựng, sửa chữa nhà ở đã xuống cấp.

Trả lời kiến nghị này, UBND tỉnh cho biết, Dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư mới 2A (giai đoạn 2) tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 3499 ngày 28/6/2018 với quy mô diện tích khoảng 35,6ha; tiến độ thực hiện dự án đến quý II/2020.

Theo ý kiến của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, việc liên quan đến kết quả điều tra vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra tại tỉnh Quảng Nam có liên quan đến Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Phong Hải Thịnh, trong đó có nội dung: “Ngày 11/7/2022, liên ngành Cơ quan Cảnh sát điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh - Tòa án nhân dân tỉnh tiến hành họp để thống nhất khởi tố bị can, tuy nhiên qua đánh giá, phân tích liên ngành xét thấy chưa đủ căn cứ để khởi tố bị can và đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ chứng cứ”.

Xét thấy việc liên quan đến kết quả điều tra vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra tại tỉnh Quảng Nam có liên quan đến Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Phong Hải Thịnh đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ; trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Sở KH&ĐT, UBND tỉnh đã chỉ đạo tạm dừng việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

Trong khi đó, tình trạng ngập úng nặng ở khu vực xung quanh khu phố chợ Chiên Đàn cũng được cử tri huyện Phú Ninh đề nghị có giải pháp khắc phục. Trả lời kiến nghị này, UBND tỉnh cho rằng khu vực khu phố chợ Chiên Đàn thuộc thôn Đàn Long, xã Tam Đàn là vùng trũng thấp.

Đây là khu vực được thống kê, đánh giá ngập lụt thường xuyên hằng năm vào mùa mưa lũ. Giải pháp ứng phó ngập lụt (giảm ngập thích ứng) cho khu vực Tam Kỳ và vùng phụ cận, trong đó có khu vực Phú Ninh đang được UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở KH&CN phối hợp với Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng nghiên cứu và đề xuất trong đề tài khoa học cụ thể.