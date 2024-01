Cử tri thị trấn Trà My kiến nghị đẩy nhanh tiến độ công trình, dự án phục vụ dân sinh

(QNO) - Chiều nay 8/1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm bà Phan Thị Thanh Thảo - Phó Giám đốc Sở Tài chính và bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bắc Trà My có buổi tiếp xúc cử tri thị trấn Trà My (Bắc Trà My) sau Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa X.

Cử tri thị trấn Trà My nêu kiến nghị đến Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: TÚ VÂN

Cử tri thị trấn Trà My kiến nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư nguồn vốn để người dân có thể phát triển các loại cây trồng chủ lực phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án tại địa phương để kịp thời phục vụ nhu cầu dân sinh.

Cử tri cũng kiến nghị ngành điện lực tăng cường tuyên truyền đến người dân, nhất là người dân vùng khó khăn biết cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hạn chế tình trạng chập cháy điện gây hậu quả đáng tiếc. Ngoài ra, cử tri quan tâm một số vấn đề về an toàn giao thông, thủ tục đất đai...

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tặng quà tết người dân thị trấn Trà My. Ảnh: TÚ VÂN

Đại diện các phòng ban của huyện Bắc Trà My đã trực tiếp trả lời các kiến nghị liên quan. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền của huyện để đề nghị cấp trên xem xét, giải quyết.

Dịp này, Tổ đại biểu HĐND tỉnh trao tặng 14 suất quà tết cho hộ nghèo tại thị trấn Trà My.