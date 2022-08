Đại biểu Quốc hội chất vấn về hộ chiếu mẫu mới, tín dụng đen

(QNO) - Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng nay 10.8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực và trách nhiệm của Bộ Công an.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự phiên chất vấn tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: T.C

Phiên chất vất được kết nối trực tuyến đến Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự.



Đang có giải pháp xử lý hộ chiếu mẫu mới

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về vấn đề bảo mật dữ liệu công dân, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cho hay, Bộ Công an sẽ tập trung điều tra xử lý các vụ lộ, lọt thông tin.

Về cơ sở dữ liệu cá nhân, là tài nguyên của quốc gia nên phải tập trung bảo đảm, tổ chức triển khai nghiêm ngặt. Bộ Công an thực hiện đúng các điều kiện về an ninh, an toàn mức độ 4; thực hiện nghiêm các quy trình cập nhật bổ sung, phân cấp phân quyền từ Trung ương tới cơ sở để quản lý; thường xuyên giám sát kỹ thuật chuyên biệt, có hệ thống ngăn chặn tấn công cơ sở dữ liệu, nhất là những cuộc tấn công từ nước ngoài. Qua kiểm tra các bộ ngành, địa phương, Bộ Công an xác định mới chỉ có 10 bộ ngành và 33 địa phương đảm bảo an toàn trong kết nối với dữ liệu Trung ương.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an trả lời chất vấn. Ảnh: quochoi.vn

Về vấn đề mua bán giấy tờ, chứng chỉ giả diễn ra công khai, Bộ Công an đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý các vụ làm giả giấy tờ lớn; tham mưu, hướng dẫn cơ quan chức năng rà soát việc sử dụng văn bằng chứng chỉ giả để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Vấn đề hộ chiếu mẫu mới, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định quá trình thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Những khó khăn nảy sinh khi một số nước từ chối hộ chiếu mới của Việt Nam là vấn đề kỹ thuật và đang có giải pháp giải quyết việc này.

“Bộ Công an đã làm việc với cơ quan liên quan để bổ sung phần nơi sinh vào phần bị chú trong hộ chiếu. Về lâu dài sẽ đề xuất, báo cáo Chính phủ thống nhất, đề nghị Quốc hội sửa Luật Xuất nhập cảnh. Bộ Công an xin nhận trách nhiệm và đã có giải pháp đối với vấn đề này” - Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Liên quan tín dụng đen, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết lực lượng công an phối hợp với các lực lượng liên quan trấn áp mạnh, kiềm chế, đẩy lùi, không còn tình trạng phức tạp, công khai, lộng hành. Tuy nhiên vẫn tiềm ẩn phức tạp.

“Đây là những nguyên nhân khó khăn. Giải pháp thời gian tới là tiếp tục duy trì khí thế tấn công trấn áp tội phạm tín dụng đen, thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh báo phương thức thủ đoạn của tội phạm; liên hệ đề nghị ngân hàng mở rộng phạm vi tín dụng, để người dân có thể tiếp cận, không đi vay tín dụng đen” - Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Xem xét kinh doanh đặt cược đua ngựa, bóng đá

Giải trình vấn đề đại biểu nêu liên quan đến kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06 ngày 24.1.2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Đến ngày 4.10.2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 101 hướng dẫn thực hiện Nghị định 06.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc giải trình vấn đề liên quan đến kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Ảnh: quochoi.vn

Theo đó, đối với việc đặt cược đua ngựa, năm 2020 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định cấp phép về chủ trương đua ngựa tại trường đua của huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Tuy nhiên việc triển khai gặp vướng mắc về góp vốn nên đến nay vẫn chưa thực hiện. Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định chủ trương đầu tư dự án đua ngựa, đua chó. Khi dự án hoàn thành, Bộ Tài chính là cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh về cá cược, nhưng hiện chưa có dự án nào hoàn thành.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng cho biết, hiện nay có 3 địa phương là Phú Yên, Lâm Đồng và Vĩnh Phúc đề xuất chủ trương về đầu tư trường đua ngựa. Tuy nhiên các dự án này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và chưa có hồ sơ.

Đối với vấn đề cá cược bóng đá quốc tế, theo Nghị định 06, phải đấu thầu để lựa chọn một doanh nghiệp đứng ra thực hiện kinh doanh cá cược bóng đá. Tuy nhiên, quy định này lại vướng Luật Đấu thầu, bởi trong Luật Đấu thầu không có hình thức đấu thầu để lựa chọn doanh nghiệp mà chỉ có đấu thầu dự án và đấu thầu gói thầu của dự án. Vì vậy, Bộ Tài chính đã xin ý kiến Bộ Kế hoạch đầu tư và Thủ tướng Chính phủ đã giao sửa lại Nghị định 06. Bộ Tài chính đã sửa nghị định này và trình Chính phủ vào tháng 5 vừa qua.