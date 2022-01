Đại biểu Quốc hội Phan Thái Bình thảo luận dự thảo sửa đổi 8 luật

(QNO) - Sáng nay 10.1, theo chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Đại biểu Phan Thái Bình phát biểu thảo luận trực tuyến sáng nay 10.1. Ảnh: N.Đ

Phát biểu thảo luận dự thảo sửa đổi 8 luật nêu trên, đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Thái Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đồng tình với băn khoăn của các đại biểu về vấn đề sửa đổi luật có thể dẫn đến chênh lệch địa tô, thất thu ngân sách.

Tuy nhiên, đại biểu Phan Thái Bình cũng nêu quan điểm, bây giờ một nhà đầu tư có quyền sử dụng đất hợp pháp, phù hợp với các loại quy hoạch, như đã được nhấn mạnh trong dự thảo cũng như tờ trình của Chính phủ là phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác. Nhưng nếu trong diện tích sử dụng đất hợp pháp ấy, chỉ cần có 1m2 đất ở thôi thì người ta được chuyển quyền sử dụng đất sang xây dựng nhà ở thương mại. Còn không có mét vuông nào thì không được chuyển. Như vậy, nảy sinh mất công bằng và không hợp lý, bởi chỉ cần có 1m2 đất ở thì người ta có thể thực hiện thủ tục chuyển mục đích tràn lan đối với hàng chục, hàng trăm héc ta đất để làm nhà ở thương mại, dẫn đến thất thoát nguồn tài nguyên đất đai.

Ngoài ra, theo quy định của Luật Đất đai cũng như các quy định của pháp luật về định giá, thì giá là do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Vấn đề có thất thoát hay không là do chúng ta định giá không sát với giá của thị trường, chứ không phải do việc sửa luật.

Với phân tích này, đại biểu Phan Thái Bình đề nghị Quốc hội đồng tình với quan điểm của Chính phủ và xem xét sửa Luật Đầu tư và Luật Nhà ở trong trường hợp này; đồng thời, quy định rõ việc định giá phải sát với giá thị trường.

Liên quan đến kỹ thuật lập pháp, đại biểu Phan Thái Bình đề nghị thể hiện trong một điều riêng của dự thảo luật nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở mà không ghép trong Điều 3 về sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư và từ đó đề nghị sửa đổi tiêu đề của dự thảo luật.