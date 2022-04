Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Ban An ninh huyện Duy Xuyên

(QNO) - Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2022), hôm nay 30.4, tại thôn An Lạc (xã Duy Thành, Duy Xuyên) diễn ra lễ dâng hương tưởng nhớ 77 anh hùng liệt sĩ lực lượng an ninh Công an huyện Duy Xuyên.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: T.L

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Ban An ninh huyện Duy Xuyên (nay là Công an huyện Duy Xuyên) đã làm tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Nổi bật là đấu tranh làm thất bại âm mưu và các hoạt động của thế lực phản động; phá tề trừ gian, tấn công tiêu diệt địch, trừng trị bọn Việt gian ác ôn; đấu tranh chống lại âm mưu hoạt động chiến tranh tâm lý, chiến tranh gián điệp; đánh bại kế hoạch dồn dân bình định; đánh bại chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ, âm mưu, thủ đoạn Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ.

Tiêu biểu là cuộc tiến công vào căn cứ Vân Quật tiêu diệt 500 tên địch, bắt sống 180 tên hay việc tiêu diệt tên ác ôn Đoàn Ít tại khu vực cầu Trị Yên (thị trấn Nam Phước) đã gây tiếng vang lớn, làm cho địch hoang mang, khiếp sợ. Được biết, trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng an ninh huyện Duy Xuyên tổ chức 454 trận đánh lớn nhỏ, tiêu diệt hơn 1.500 tên địch.

Phần lễ được tổ chức theo nghi thức truyền thống dân tộc. Ảnh: T.L

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Ban An ninh huyện Duy Xuyên được thưởng cờ đơn vị quyết tử, tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc, nhiều huân chương, huy chương, bằng khen cho tập thể, cá nhân. Đội trinh sát vũ trang được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1978, Ban An ninh huyện Duy Xuyên được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2015.

Dịp này, gia đình ông Mai Năm (thôn An Lạc, xã Duy Thành) trao tặng 7 suất quà cho gia đình cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh huyện Duy Xuyên với tổng trị giá gần 20 triệu đồng.