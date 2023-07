Đề nghị kiểm tra hiện trạng, có phương án đầu tư hiệu quả đập Vực Đá và hồ chứa nước Thành Công

Trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh (trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV) theo đề nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam về nội dung đầu tư nâng cấp đập Vực Đá (thôn 4) và hồ chứa nước Thành Công (thôn 2, xã Tiên An, Tiên Phước), UBND tỉnh đã đề nghị UBND huyện Tiên Phước kiểm tra hiện trạng, có phương án xúc tiến đầu tư hiệu quả.

Cụ thể, đối với đập Vực Đá, đề nghị huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, xét thấy nhu cầu cấp thiết thì đưa vào danh mục hỗ trợ đầu tư theo hai trường hợp sau: nếu giá trị nhỏ hơn 3 tỷ đồng thì đăng ký vào danh mục công trình theo Nghị quyết số 03 ngày 13/1/2021 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025; nếu giá trị lớn hơn 3 tỷ đồng thì đăng ký vào danh mục công trình để đầu tư theo kế hoạch trung hạn của huyện.

Về đầu tư nâng cấp hồ chứa nước Thành Công, UBND tỉnh cho rằng năm 2013, đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Thành Công do UBND huyện Tiên Phước làm chủ dự án.

Trong năm 2015 UBND huyện đã tổ chức thi công hoàn thành công trình và đã nghiệm thu đưa vào sử dụng. Do vậy, đề nghị UBND huyện Tiên Phước báo cáo thực trạng công trình hồ chứa nước Thành Công (về sự xuống cấp, mất an toàn) và đề xuất cụ thể các nội liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2023.

Ngoài ra, ngày 20/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 842 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thủy lợi và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, các công tác kiểm định an toàn đập; lập quy trình bảo trì; lập quy trình vận hành; tổ chức kiểm tra đánh giá an toàn đập và các nội dung khác đối với hồ do địa phương quản lý khai thác thì tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước có trách nhiệm kiểm tra, lập các nhiệm vụ nêu trên có sự phối hợp của Phòng NN&PTNT huyện và trình UBND cấp huyện quyết định...

Do đó, đối với ý kiến cử tri về công trình hồ chứa nước Thành Công đề nghị UBND huyện Tiên Phước chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định và báo cáo kết quả về Sở NN&PTNT để theo dõi, tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định.