Đi lên từ gian khó

Ngày mai 1/8, huyện Nam Trà My tổ chức kỷ niệm 20 năm tái lập, xây dựng và trưởng thành. Chia sẻ với Báo Quảng Nam trước thềm lễ kỷ niệm, ông Lê Thanh Hưng - Bí thư Huyện ủy Nam Trà My nói:

Huyện Nam Trà My phát triển sau 20 năm tái lập. Ảnh: L.Q

Lúc mới tái lập Nam Trà My, đoàn người hành quân lên xây dựng huyện bằng cả sự quyết tâm và nhiều lo lắng. Dù đã rất nhiều lần chia tách, sáp nhập, nhưng lần tái lập theo Nghị định 72/2003/NĐ-CP của Chính phủ thành huyện Bắc Trà My và Nam Trà My là dấu mốc hết sức quan trọng. Từ trong muôn vàn gian khó, Nam Trà My luôn quyết tâm, đoàn kết để đưa huyện nghèo từng bước chuyển động đi lên.

* Thưa ông, chặng đường 20 năm qua của Nam Trà My được ví là “đi lên từ con số 0”, ông có thể chia sẻ thêm về câu chuyện đưa huyện Nam Trà My đi lên cùng cả tỉnh?

Bí thư Huyện ủy Nam Trà My - Lê Thanh Hưng. Ảnh: L.Q

Ông Lê Thanh Hưng: Thời điểm huyện Nam Trà My được tái lập, cơ sở hạ tầng hầu như chưa có gì, tình hình kinh tế - xã hội, đặc biệt là đời sống của nhân dân hết sức khó khăn. Kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, tự cung, tự cấp, kết cấu hạ tầng yếu kém, trụ sở làm việc các cơ quan của huyện chưa có; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp không có, cán bộ thiếu.

Bên cạnh phát huy nội lực, được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành của Trung ương, tỉnh, Đảng bộ và đồng bào các dân tộc huyện Nam Trà My tận dụng tiềm năng, lợi thế của địa phương, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn.

Toàn huyện vừa tập trung chăm lo đời sống nhân dân, kiện toàn tổ chức bộ máy, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Đến nay huyện đã đạt nhiều thành tựu to lớn, tạo nên những dấu ấn trong hành trình phát triển. Có được kết quả hôm nay là cả chặng đường dài cố gắng không ngừng nghỉ của toàn thể Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân của huyện.

* Sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã đưa huyện phát triển đạt những thành tựu cụ thể như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Thanh Hưng: Từ một huyện xuất phát điểm kinh tế thấp, đến nay Nam Trà My đã có nền tảng kinh tế - xã hội phát triển khá, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm hơn 10%.

Cơ cấu giá trị sản xuất theo ngành có chuyển biến tích cực, ngành nông lâm nghiệp chỉ còn 21%, ngành công nghiệp - xây dựng đạt 25% và ngành thương mại - dịch vụ vươn lên chiếm 54%.

Công nghiệp - xây dựng luôn duy trì tốc độ tăng trưởng hằng năm hơn 20%, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của huyện. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng toàn huyện năm 2022 đạt 186,23 tỷ đồng (tăng gấp 4 lần so với năm 2003).

Phát huy lợi thế, Nam Trà My xây dựng sâm Ngọc Linh, quế Trà My và dược liệu thành sản phẩm chủ lực, là đầu tàu dẫn dắt các sản phẩm của địa phương thâm nhập thị trường, tạo nên chuỗi gia tăng giá trị kinh tế nông, lâm nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt gần 35 triệu đồng/năm, tăng gần 11 lần so với năm 2003.

Kinh tế - xã hội đi lên là nhờ hệ thống giao thông trên địa bàn có bước phát triển đột phá, nhiều tuyến giao thông huyết mạch được hình thành và mở rộng hướng đến kết nối với các huyện, tỉnh khác, như quốc lộ 40B, đường Đông Trường Sơn, các tuyến Trà Vinh - Đăk Ru, Măng Lùng - Đăk Glei, Trà Leng - Phước Thành...

Tất cả xã trên địa bàn đã có đường ô tô đến trung tâm xã, đường liên thôn, liên nóc hình thành đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa của nhân dân.

Tỷ lệ bình quân tiêu chí nông thôn mới trên toàn huyện đạt 10,5 tiêu chí/xã, xã Trà Mai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Toàn huyện có 31 trường học với gần 10.000 học sinh, có 10 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 34%).

Trung tâm Y tế huyện và 10 trạm y tế xã được xây dựng kiên cố, đảm bảo trang thiết bị phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, trong đó có 1 trạm y tế đạt chuẩn, 8 trạm y tế có bác sĩ.

* Thưa ông, để Nam Trà My đạt được những kết quả tích cực trong 20 năm qua, không thể không nói đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện?

Ông Lê Thanh Hưng: Cùng với sự phát triển của huyện là sự lớn mạnh của đội ngũ đảng viên cả về số lượng và chất lượng. Khi mới tái lập, toàn Đảng bộ chỉ có 739 đảng viên, đến nay đã có hơn 1.900 đảng viên (tăng 2,5 lần) với 42 tổ chức cơ sở đảng (tăng 1,6 lần).

Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ huyện Nam Trà My luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.

Rõ nhất là trong công tác giảm nghèo, với mô hình “3 cán bộ, công chức, viên chức giúp một hộ dân đăng ký thoát nghèo”. Tham gia mô hình, cán bộ đảng viên, công chức huyện xuống tận cơ sở kèm cặp, hướng dẫn bà con làm ăn, vươn lên thoát nghèo; đồng thời đây cũng là cơ hội cho cán bộ, đảng viên được rèn luyện qua thực tiễn để trưởng thành...

Thời gian tới, Đảng bộ huyện quyết tâm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, và lấy đó làm kim chỉ nam cho mọi hành động.

Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên để tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

* Trân trọng cảm ơn ông!