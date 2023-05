Đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3): Tạo nhận thức đầy đủ, củng cố niềm tin

Đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng bộ tỉnh cùng nhiều hoạt động thiết thực đã được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở tổ chức, góp phần tạo bước chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, hành động; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (28/3/1930 - 28/3/2023). Ảnh: N.Đ

Ghi ở Hội An

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến ngày 27/4/2023, có 60/68 tổ chức cơ sở đảng của TP.Hội An đã xây dựng kế hoạch tổ chức và báo cáo kết quả đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. Đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng đợi sinh hoạt chính trị.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam được cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, thực chất và hiệu quả, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực. Đến cuối tháng 4/2023, toàn tỉnh với 18/18 huyện, thị, thành ủy và 4/4 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tích cực, khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành đợt sinh hoạt chính trị. Hầu hết cấp ủy cơ sở đã tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung đợt sinh hoạt chính trị đến cán bộ, đảng viên thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức các hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, hội, đoàn viên.

Các hình thức tổ chức đợt sinh hoạt phong phú, thiết thực, như sinh hoạt chuyên đề, lồng ghép vào sinh hoạt chi bộ định kỳ; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội địa phương tổ chức lồng ghép vào các dịp sinh hoạt nhân kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 92 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên, lồng ghép vào các cuộc họp khu dân cư.

Ông Lâm Văn Từng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An cho biết, nhiều nơi có cách làm hay, nổi bật, như Đảng ủy - Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phường Sơn Phong tổ chức sinh hoạt chính trị lồng ghép hội thi rung chuông vàng tìm hiểu về lịch sử, truyền thống 93 năm của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên của phường tham gia.

Ngoài sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Hội An phối hợp với Đảng bộ LĐLĐ tỉnh tổ chức cho đảng viên hai đơn vị thăm Di tích lịch sử cách mạng Cây Thông Một tại phường Tân An và đến thăm Nhà lưu niệm đồng chí Cao Hồng Lãnh tại phường Minh An, TP.Hội An.

Theo đánh giá, việc sinh hoạt chính trị được các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy quán triệt, triển khai rộng rãi đến cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đảng bộ mình và đoàn viên, hội viên của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn đã thể hiện được tinh thần nghiêm túc, quyết tâm cao, đảm bảo thực chất và hiệu quả.

“Qua đợt sinh hoạt, các tổ chức cơ sở đảng đề ra những giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác định hướng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm. Đề ra kế hoạch học tập, rèn luyện “tự soi, tự sửa” thường xuyên trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hoàn thành nhiệm vụ được giao” - ông Lâm Văn Từng chia sẻ.

Giảm thiểu các luồng thông tin xấu

Đánh giá của các cấp ủy huyện cho biết, trong quá trình triển khai đợt sinh hoạt chính trị, nhiều chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã có sự chuẩn bị công phu, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó, phát huy được tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên trong sinh hoạt chuyên đề, tạo không khí sôi nổi, thẳng thắn với tinh thần xây dựng trong sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, góp phần xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan nhìn nhận, đợt sinh hoạt chính trị góp phần làm cho hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh nhận thức đầy đủ về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh qua 93 năm xây dựng, trưởng thành; những thành quả to lớn trong xây dựng Đảng; phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là sau 25 năm tái lập tỉnh, đặc biệt trong năm 2022.

“Thông qua đợt sinh hoạt chính trị đã tạo được bước chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, hành động và niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Tạo niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân và toàn hệ thống chính trị. Khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam trong thời gian đến, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã đề ra. Đặc biệt, qua đợt sinh hoạt chính trị đã giảm thiểu, hạn chế các luồng thông tin xấu, suy diễn, đồn đoán thiếu cơ sở, gây hoang mang, dao động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân” - đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan nói.