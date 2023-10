Dự thảo Quy định hỗ trợ tổ chức lễ tang và phúng viếng: Không được HĐND tỉnh thông qua, vì sao?

Quy định hỗ trợ tổ chức lễ tang và phúng viếng cán bộ, công chức, viên chức Quảng Nam và các đối tượng liên quan khác khi từ trần chưa được thông qua tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X. Đây là tờ trình duy nhất trong số 31 báo cáo, đề án trình Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X không được thông qua.

Đã thực hiện, nhưng chưa đúng nguyên tắc quản lý tài chính

Quy chế tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) Quảng Nam khi từ trần đã được khởi sự từ Quyết định số 4359, ngày 8/12/2016 của UBND tỉnh. Theo thống kê của Sở VHTT&DL, từ 2017 đến tháng 6/2023, UBND tỉnh đã tổ chức hoặc cử đoàn đi viếng 332 CBCCVC, đảng viên từ trần. Chủ yếu là đảng viên 60 năm tuổi đảng trở lên.

Tổng kinh phí đã thực hiện hơn 1,6 tỷ đồng (hơn 1,1 tỷ phục vụ lễ tang, gần 500 triệu chi phí khác như công tác phí, xăng, thuê xe phục vụ đoàn đi viếng). Số tiền này từ nguồn kinh phí do Sở LĐ-TB&XH đưa vào dự toán hằng năm. UBND tỉnh giao đầy đủ, kịp thời.

Báo cáo của 14/18 địa phương, đã có 998 CBCCVC, đảng viên từ trần do cấp huyện, thị, thành phố tổ chức và cử đoàn đi viếng. Tổng khi phí cho việc “tang ma” này gần 9 tỷ đồng. Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành, Nam Trà My chưa có báo cáo về việc này. Riêng Duy Xuyên chưa tham mưu, thực hiện tổ chức lễ tang theo quyết định của UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VHTT&DL (cơ quan soạn thảo) nói, việc tổ chức lễ tang và phúng viếng này đã thực hiện 7 năm nay. Kiểm toán, thanh tra không có ý kiến gì.

Thông qua việc thi hành quyết định của UBND tỉnh trên thực tế, hầu hết địa phương đều kiến nghị nâng mức hỗ trợ chi phí lễ tang so với quy định đã ban hành. UBND tỉnh quyết định sửa đổi quy chế, nhưng khi sửa thì lại không có nghị quyết của HĐND tỉnh nên không thể ban hành quy chế mới.

Tờ trình của UBND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu ký nêu, sở dĩ trình HĐND tỉnh ban hành một nghị quyết vì nhiều lẽ. Cụ thể, các đối tượng quy định trong quy chế còn thiếu sót, gây khó khăn cho công tác tham mưu, tổ chức lễ tang, mức chi phí hỗ trợ lễ tang và chi phí phúng viếng chưa được quy định cụ thể bằng một văn bản quy phạm pháp luật, chưa đúng với nguyên tắc quản lý tài chính hiện hành.

Để giải quyết triệt để những hạn chế, khó khăn trong thực hiện quy chế này cần một nghị quyết ban hành là cần thiết. Ngoài ra, kinh phí hỗ trợ này do ngân sách địa phương chi trả, phù hợp cân đối ngân sách. Trung ương không hỗ trợ. Các mức hỗ trợ chi phí lễ tang hay phúng viếng phải được HĐND tỉnh thông qua bằng một nghị quyết thì mới có cơ sở để thực hiện.

Lùi thời gian xem xét, thông qua

Không một ai phản đối hay lo ngại về chuyện ngân sách có bị áp lực khi chi trả cho việc hỗ trợ này. Tất cả đều thừa nhận sự ra đời của quy chế hỗ trợ để gia đình (hoặc thân nhân người từ trần) tổ chức lễ tang ngoài chế độ về mai táng phí theo quy định hiện hành và chi phí phúng viếng người từ trần.

Việc này khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, thể hiện việc ghi nhận sự cống hiến của CBCCVC và một số đối tượng khác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển quê hương Quảng Nam.

Thế nhưng, vì sao tờ trình này lại không được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 16, HĐND khóa X?

Ông Hà Đức Tiến - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh nói, theo thẩm tra của ban, mức hỗ trợ tổ chức lễ tang, kinh phí phúng viếng đối với CBCCVC Quảng Nam và các đối tượng liên quan khác khi từ trần có sự tham chiếu Quy chế tổ chức lễ tang ban hành kèm theo Quyết định số 4359 ngày 8/12/2016 của UBND tỉnh, phù hợp với tình hình thực tiễn, khả năng cân đối ngân sách và ban này đã thống nhất theo đề nghị của UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Chín – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nói, chuyện hỗ trợ lễ tang, phúng viếng vì sao phải trình ra HĐND? Vì sai nên phải trình. Theo Luật Ngân sách nhà nước thì việc đưa ra quy chế trước đây không đúng. Cần thiết có quy định này, nhưng nếu như còn có ý kiến khác nhau thì nên để chuyện này lại, xin ý kiến đầy đủ, cân đối các mức tương thích, trước khi quyết định.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường, quyết định của UBND tỉnh chưa thống nhất về chính sách giữa khối đảng và chính quyền. Mỗi bên có quy định này nhưng lại khác nhau (mức chi chính quyền cao, khối đảng thấp). Không thể áp dụng của khối đảng khác chính quyền nên cần thống nhất một mức chung cho cả 2 khối. Không thể mỗi bên thực hiện khác nhau.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nói, mọi liên quan đến tài chính theo Luật Ngân sách Nhà nước thì phải thông qua HĐND tỉnh. Việc UBND tỉnh không thông qua mà đã ban hành quy định là sai. Sai sẽ phải sửa.

Có thể sẽ mời hết các ban đảng, đoàn thể, chính quyền ngồi lại với nhau, tính toán, nghiên cứu, xem xét thật kỹ lưỡng, cụ thể và thống nhất. Sẽ thông qua và ban hành nghị quyết nhưng hiện thời chưa thể, cần chậm lại, hoãn lại một thời gian để hoàn thiện, nhận sự đồng thuận và lấy ý kiến các địa phương.

Theo Tờ trình của UBND tỉnh, chính sách này áp dụng cho các CBCCVC đang làm việc hoặc nghỉ hưu, đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng trở lên khi từ trần và một số đối tượng liên quan khác khi từ trần cần tổ chức đoàn đi phúng viếng.

Chính sách nhằm hỗ trợ gia đình (hoặc thân nhân người từ trần) tổ chức lễ tang ngoài chế độ về mai táng phí theo quy định hiện hành, chi phí phúng viếng người từ trần.

Không hỗ trợ chi phí lễ tang đối với người bị kỷ luật buộc thôi việc, người nghỉ hưu vi phạm pháp luật bị phạt tù mức cải tạo không giam giữ trở lên, đảng viên bị xóa tên theo quy định hoặc bị khai trừ khỏi Đảng.

Một đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ chi phí tổ chức lễ tang ở nhiều mức khác nhau thì chỉ được hỗ trợ mức cao nhất. Mức hỗ trợ lễ tang cao nhất là 25 triệu đồng cho các đối tượng do tỉnh tổ chức, 15 triệu đồng do huyện, thị xã, thành phố tổ chức và 10 triệu đồng do xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị tổ chức.

Kinh phí phúng viếng trong tỉnh cho đoàn đại biểu tỉnh sẽ ở mức 5 triệu đồng/lễ tang tỉnh tổ chức và 4 triệu đồng/lễ tang huyện, thị, thành tổ chức mà tỉnh cử đoàn đi phúng viếng.

Mức 3 triệu đồng/ lễ tang cho đoàn đại biểu huyện do huyện, thị, thành tổ chức và 2 triệu đồng/lễ tang xã, phường, thị trấn tổ chức mà huyện, thị, thành cử đoàn đi phúng viếng. Mức 1 triệu đồng/lễ tang cho đoàn đại biểu xã, phường, thị trấn cử đoàn đi phúng viếng. Các khoản chi phí mua vòng hoa, phẩm vật, hương đèn... thanh toán theo thực tế.

Kinh phí phúng viếng ngoài tỉnh của các đoàn phúng viếng thanh toán theo thực tế nhưng không vượt quá mức quy định (đoàn tỉnh do UBND tỉnh quyết định không vượt quá 10 lần). Kinh phí hỗ trợ tổ chức lễ tang và phúng viếng thực hiện từ ngân sách địa phương theo phân cấp hiện hành.