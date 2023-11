Ghi nhận nhiều kiến nghị của chức sắc, chức việc đạo Tin lành

(QNO) - Sáng nay 2/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt chức sắc, chức việc đạo Tin lành.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng chủ trì hội nghị. Đến dự hội nghị có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 huyện, thị xã, thành phố.

Nhiều kiến nghị về đất đai

Hội nghị gặp mặt nhằm thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những ý kiến, kiến nghị của chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh.



Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ghi nhận nhiều lượt ý kiến của các vị chức sắc, chức việc đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh. Trong đó, các ý kiến tập trung chủ yếu phản ánh những khó khăn trong vấn đề bố trí đất đai để xây dựng, mở rộng cơ sở sinh hoạt tôn giáo.

Chia sẻ tại hội nghị, Mục sư Ông Văn Tín - Quản nhiệm Chi hội Chiên Đàn thuộc Hội thánh Tin Lành Chiên Đàn (phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ) cho biết: “Cơ sở nhà thờ cũ chật hẹp, hiện không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của tín đồ. Chúng tôi mong quý lãnh đạo sớm giải quyết, cấp đất để xây dựng cơ sở mới phục vụ sinh hoạt tôn giáo”.

Tương tự, mục sư Tạ Quang Vinh (Chi hội Tin lành Cẩm Long, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh) cho biết: “Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền, Mặt trận các cấp đối với hoạt động của chi hội và bà con tín đồ. Hiện nay, do số lượng tín đồ tăng, chi hội có nguyện vọng được mở rộng cơ sở sinh hoạt và đã gửi giấy phép xin được mở rộng với phần diện tích 770m2. Chúng tôi mong muốn qua diễn đàn này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam quan tâm, tham mưu để chi hội sớm có đất mở rộng cơ sở”.

Quảng Nam là một trong những địa phương có đông đồng bào theo các tôn giáo sinh sống, với khoảng hơn 213.000 người, chiếm gần 15% dân số toàn tỉnh, thuộc 16 tổ chức, hệ phái tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân. Trong đó, tín đồ đạo Tin lành có gần 23.000 người, chiếm 11% tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.



Cùng trao đổi, thấu hiểu để tháo gỡ vướng mắc

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị trước hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng cho biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận được văn bản kiến nghị của Mục sư Bùi Hùng - Quản nhiệm Chi hội Tin Lành Dương Yên (huyện Bắc Trà My) về việc, mong lãnh đạo chính quyền các cấp xem xét và sớm công nhận các điểm nhóm đã nhiều lần đăng ký gồm nhóm Trà Vinh, Trà Nam (Nam Trà My); điểm nhóm Trà My (Bắc Trà My).

Đồng thời, đề nghị chính quyền cho phép bà con ở 3 điểm nhóm Trà Bui, Trà Đốc, Trà Kót thuộc huyện Bắc Trà My được nhóm lại vào mỗi chiều Chủ nhật như trước đây. Những điểm nhóm này vừa rất xa nhà thờ Dương Yên và hầu hết bà con ở những nơi này thuộc diện nghèo khó không có phương tiện đi lại.

Đại diện các chi, hội thánh Tin lành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Tại hội nghị, ông Võ Đình Toán (Hội thánh Tin lành Tam Kỳ) phản ánh về những khó khăn của người dân tại khối phố 8 (phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) do nằm trong vùng quy hoạch “treo” nhiều năm. Đơn cử, việc quy hoạch khu bến xe Tam Kỳ gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, nhất là tình trạng ngập lụt cục bộ mỗi khi mưa lớn. Ngoài ra, nhiều gia đình 3 thế hệ phải ở chung một nhà vì không có điều kiện tách sổ cho con ra ở riêng do chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất quá cao…





Theo ông Nguyễn Mính - Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, hàng năm, Ban Tôn giáo đều tổng hợp, kiến nghị, đề xuất các giải pháp để giải quyết những ý kiến, kiến nghị của các tôn giáo nói chung, trong đó có đạo Tin lành. Tuy nhiên, việc giải quyết những kiến nghị, nhất là về đất đai hết sức khó khăn, phát sinh nhiều vấn đề đòi hỏi có thời gian để tháo gỡ.

[Video] - Mục sư Võ Đình Đán phát biểu

Your browser does not support the video tag.

Mục sư Võ Đình Đán - Trưởng ban Đại diện Hội thánh Tin lành tỉnh, chia sẻ: "Trong những năm qua chúng tôi rất biết ơn các cơ quan của tỉnh Quảng Nam đã đi đến tận những nơi khó khăn để giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần hết sức hỗ trợ cho Hội thánh Tin lành thì những khó khăn này trong tương lai sẽ được giải quyết".

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca tặng quà cho các đại biểu

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cho biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố sẽ tiếp thu, tổng hợp, phản ánh kiến nghị của các vị chức sắc, chức việc đến cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết theo trách nhiệm và thẩm quyền.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca nói: “Hội nghị hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp để chính quyền, Mặt trận và đạo Tin lành được gặp mặt, chia sẻ và thông cảm, hiểu biết lẫn nhau. Những khó khăn, vướng mắc sẽ từng bước giải quyết trên tinh thần đúng pháp luật và đảm bảo sự hài hòa, hợp lý. Muốn vậy thì đòi hỏi phải thường xuyên trao đổi, đối thoại dựa trên sự thấu hiểu, chân tình”.