Giữ mạch nguồn truyền thống

An toàn tuyệt đối cho những sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, góp phần giữ vững an ninh trong bối cảnh nhiều đối tượng thường xuyên chống phá, xuyên tạc... là những mục tiêu, nhiệm vụ mà mỗi cán bộ chiến sĩ của Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Quảng Nam luôn tận tụy bằng niềm tự hào với màu áo của mình, giữ lấy mạch nguồn truyền thống của ngành.

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp đảm bảo an ninh trong sự kiện Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công vào tháng 8/2022. Ảnh: T.C

Đi trước, về sau

Năm 1997, sau khi Quảng Nam - Đà Nẵng chia tách thành hai đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, Phòng Bảo vệ an ninh văn hóa - tư tưởng (nay là Phòng An ninh chính trị nội bộ) cũng được tách thành hai phòng trực thuộc Công an Quảng Nam và Công an TP.Đà Nẵng. Từ 8 cán bộ, chiến sĩ trong ngày đầu thành lập, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Quảng Nam hiện có 24 đồng chí của 3 đội công tác.

Thời gian qua, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Quảng Nam vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương chiến công hạng Ba; Bộ Công an trao tặng Cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở; Bộ Công an tặng Bằng khen cùng nhiều giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh. Đến nay, 7 năm liên tục đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, nhiều cá nhân của đơn vị được lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo tỉnh và các cấp, ngành khen thưởng.

Đơn vị đã lập được nhiều chiến công trong suốt chặng đường dài đi cùng quê hương xứ Quảng sau ngày tái lập. Gìn giữ an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nội bộ, giữ vững chính trị vì những mục tiêu phát triển chung được cán bộ, chiến sĩ của Phòng An ninh chính trị nội bộ nêu cao và luôn kiên định trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh.

Thượng tá Vương Quốc Hội - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ thông tin, những năm gần đây, Quảng Nam liên tục đăng cai hàng loạt sự kiện chính trị lớn, mang tầm quốc gia và quốc tế.

Trước mỗi sự kiện, đơn vị đều tích cực tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho từng sự kiện. Cán bộ chiến sĩ của đơn vị luôn “đi trước, về sau”, bám sát mọi diễn biến, bám địa bàn, cảnh giác trong mọi tình huống.

Đơn vị đã góp phần quan trọng xây dựng “lá chắn thép” vững chắc chống lại sự xâm nhập, phá hoại từ bên ngoài của các phần tử xấu, góp phần giữ vững ổn định về chính trị nội bộ, bảo vệ tuyệt đối an toàn tổ chức và hoạt động của Đảng.

Đồng thời tích cực phục vụ lãnh đạo Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên lĩnh vực bảo vệ nội bộ, bảo vệ Đảng, bảo vệ bí mật Nhà nước.

Phía sau những chiến công

Có những đóng góp thầm lặng phía sau chặng đường bền bỉ, miệt mài của cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Quảng Nam. Đơn cử, đầu năm 2021, TAND TP.Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 đối tượng cùng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Vụ án được đưa ra xét xử, là kết quả của quá trình Phòng An ninh chính trị nội bộ chủ công, trực tiếp điều tra, xác minh, truy tìm các đối tượng tham gia cái gọi là “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam” tại Quảng Nam, phối hợp cùng Công an TP.Hồ Chí Minh làm rõ hành vi chống phá của các đối tượng.

Cuộc chiến với những phần tử xấu, chống đối vẫn tiếp diễn, Phòng An ninh chính trị nội bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực quản lý. Với vai trò thường trực, đơn vị đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh.

Fanpage “Công an Quảng Nam” cùng với website do đơn vị quản lý và phát triển trở thành một kênh thông tin chính thống, tin cậy, nhanh chóng định hướng dư luận bằng hàng ngàn bài viết, từ đó lan tỏa tinh thần chủ động đấu tranh với tội phạm, chống “tin giả” trên mạng xã hội...

Đánh giá cao vai trò của Công an Quảng Nam nói chung, Phòng An ninh chính trị nội bộ nói riêng trong công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách pháp luật liên quan đến công tác chính trị nội bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cho hay, những đóng góp của đơn vị đã có vai trò quan trọng, giúp Quảng Nam giữ vững được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

“Trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, cán bộ chiến sĩ của Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Quảng Nam đã thể hiện được bản lĩnh chính trị, trách nhiệm và quyết tâm cao, tham mưu tổ chức thực hiện tốt việc nắm tình hình, hiến kế giúp cho lãnh đạo tỉnh giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, nhất là các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị nội bộ.

Thời gian tới sẽ còn nhiều thách thức, đòi hỏi ngành công an nói chung, lực lượng an ninh chính trị nội bộ nói riêng nỗ lực hơn nữa, nâng cao trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh của người chiến sĩ công an nhân dân để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo tỉnh và nhân dân hết sức tin tưởng, yên tâm lực lượng an ninh chính trị nội bộ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Quảng Nam trong hành trình trước mắt và lâu dài” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn nhận định.