Nhấn mạnh những thách thức trong thực hiện Nghị quyết 35, ngày 22/10/2018, của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu lực lượng công an phải nhận diện rõ những hạn chế, giữ vững dũng khí đấu tranh, tâm huyết, kiên trì trong giai đoạn mới.

Công an tỉnh vận hành trang fanpage Facebook “Công an Quảng Nam” hoạt động khá hiệu quả trong thời gian qua. Ảnh: T.C

“Phủ xanh” không gian mạng

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh nhận định, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35, hoạt động của Ban Chỉ đạo Công an tỉnh từng bước đi vào nền nếp, với quy trình bài bản, chặt chẽ.

Xác định những thách thức trên mặt trận thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hệ thống thông tin của Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh đã đăng tải, chia sẻ hơn 150.000 bài viết, phục vụ đắc lực cho công tác lan tỏa, “phủ xanh” thông tin tích cực của Công an tỉnh và Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Nam.

Nhiều trang fanpage facebook chính danh của Công an các đơn vị, địa phương hoạt động có hiệu quả cao, có hàng nghìn lượt đăng ký theo dõi. Một trong những dấu ấn trong nỗ lực “phủ xanh” không gian mạng là trang fanpage facebook “Công an Quảng Nam” - kênh thông tin chính thống của Ban chỉ đạo 35 Công an tỉnh Quảng Nam.

Đây là một trong 10 trang của công an toàn quốc và là trang duy nhất của các cơ quan Nhà nước của Quảng Nam có “tick xanh”, với hơn 93.000 người đăng ký theo dõi. Fanpage này đã đăng tải hơn 4.800 tin bài về công tác của lực lượng công an tỉnh và chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, với mục tiêu từng bước xây dựng hệ thống kênh truyền thông đa phương tiện, đa dịch vụ, hội tụ về phương thức, từ tháng 3/2023 đến nay, Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh đã đưa vào vận hành website “conganquangnam.vn” nhằm phát huy tối đa ưu thế của hệ thống website, giúp tăng cường nhận diện, tiếp cận thông tin ở các nền tảng mà facebook chưa tiếp cận được.

Đến nay, website “conganquangnam.vn” đã đạt 500.000 lượt truy cập, được công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan, ban ngành trong tỉnh đánh giá cao. Từ đó, góp phần định hướng dư luận trên không gian mạng, lấn át thông tin tiêu cực, chủ động kiểm soát “trận địa truyền thông”.

Cùng với đó, các cơ quan truyền thông chính thống cũng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để lan tỏa thông tin tuyên truyền. Công an tỉnh cũng tổ chức hơn 10.000 đợt phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phối hợp tiếp xúc, vận động hàng trăm lượt chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo, trong đồng bào dân tộc thiểu số, các trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên, cộng tác viên báo chí tham gia tuyên truyền.

Những hiệu ứng tích cực được lan tỏa sâu rộng là nền tảng để hiện thực hóa các nhiệm vụ đề ra theo nội dung của Nghị quyết 35. Thế trận chủ động được duy trì, giúp đấu tranh có hiệu quả và giảm thiểu tác hại trước các hoạt động tuyên truyền phá hoại của các thế lực thù địch.

Kiên định trong đấu tranh

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh cho hay, Công tỉnh đã có sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, đồng bộ với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh như ngành tuyên giáo, quân đội, thông tin và truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp.

“Việc trao đổi thông tin, theo dõi, nắm bắt hoạt động chống phá, xuyên tạc của các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, thế lực thù địch, phản động cả trên thực địa và không gian mạng được thực hiện nhịp nhàng nhằm phát hiện sớm thông tin giả, sai sự thật, tin xấu, độc ngay từ cơ sở.

Toàn lực lượng đã triển khai có hiệu quả công tác nắm tình hình, tập trung phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng hoạt động phát tán thông tin gây ảnh hưởng tiêu cực tới xã hội; đồng thời thông tin rộng rãi kết quả xử lý để răn đe, phòng ngừa, với quy trình chặt chẽ” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nói.

Biểu dương vai trò nòng cốt trong thực hiện Nghị quyết 35 của toàn lực lượng công an tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, những diễn biến phức tạp của tình hình mới đòi hỏi đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an toàn tỉnh kiên định, trung thành về lý tưởng.

“Tôi muốn nhắc lại ở cấp độ cao hơn, đừng để xảy ra hiện tượng nói chẳng biết đúng sai, chẳng dám tỏ rõ chính kiến, về chính trị thì mơ hồ, nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, mất nhuệ khí đấu tranh.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phải luôn đổi mới, không thể sáo mòn, phải thực hiện bằng nhiều kênh thông tin phong phú, đa dạng, hiện đại.

Tính chất và yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong khi tình hình diễn biến nhanh, phức tạp, đòi hỏi đội ngũ làm công tác này phải thật sự tâm huyết, kiên trì, có dũng khí đấu tranh và có trình độ chuyên môn giỏi. Tuyệt đối không để cán bộ, chiến sĩ bị cám dỗ bởi tiền bạc hay vật chất, không để sa vào cạm bẫy của các thế lực xấu, thế lực thù địch...” - đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh.