HĐND huyện Duy Xuyên thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Duy Hải – Duy Nghĩa

(QNO) – Hôm nay 2/11, HĐND huyện Duy Xuyên khóa XII tổ chức kỳ họp thứ XIV - kỳ họp chuyên đề năm 2023.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: N.T

Các đại biểu HĐND huyện Duy Xuyên tham gia thảo luận tại kỳ họp. Ảnh: N.T

Đại biểu HĐND huyện Duy Xuyên bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện. Ảnh: N.T

Tại kỳ họp, UBND huyện Duy Xuyên trình bày tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh Nghị quyết số 24 (ngày 6/12/2022) của HĐND huyện về thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Duy Hải – Duy Nghĩa giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045; tờ trình về quyết định kế hoạch sử dụng đất năm 2024.Với 100% đại biểu HĐND huyện có mặt tán thành, HĐND huyện Duy Xuyên đã thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Duy Hải – Duy Nghĩa giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 và Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2024.Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Duy Xuyên thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện đối với ông Phạm Trung Phương – nguyên Trưởng Công an huyện do chuyển công tác. Bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện đối với ông Phạm Minh Quang – Trưởng Công an huyện và ông Nguyễn Chí Công – Trưởng phòng NN&PTNT huyện.