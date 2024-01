Hiệp Đức gặp mặt chức sắc, chức việc tôn giáo nhân dịp Xuân Giáp Thìn

(QNO) - Chiều 22/1, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

Quang cảnh buổi gặp mặt chiều 22/1. Ảnh: GIA PHÚC

Tại buổi gặp mặt, UBND huyện Hiệp Đức thông tin một số nét nổi bật về kinh tế - xã hội địa phương năm 2023 và định hướng phát triển trong thời gian tới. Lãnh đạo huyện ghi nhận, biểu dương đóng góp của chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời mong muốn bà con giáo dân tiếp tục tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, phát huy truyền thống sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Dịp này, lãnh đạo huyện Hiệp Đức tặng quà đại diện các tôn giáo nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024.