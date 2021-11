Hội An cần khẩn trương lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố

(QNO) - Sáng nay 23.11, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Hội An để nghe báo cáo tình hình, đề xuất, kiến nghị một số cơ chế, chính sách để phát triển địa phương giai đoạn 2021 - 2026 cũng như những năm tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị Hội An phải khẩn trương lập đồ án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn 2050. Ảnh: Q.T

Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại điện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP.Hội An đã kiến nghị đến lãnh đạo tỉnh 4 vấn đề thuộc thẩm quyền của các cơ quan trung ương gồm: ban hành cơ chế đặc thù về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa thế giới Hội An, bàn giao lại khu đất của Đoàn địa chất 206, bàn giao trụ sở cũ của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, 2ha đất quốc phòng trước đây thuộc Trung đoàn 885 và phân định ranh giới đất quốc phòng tại Cù Lao Chàm.

Bên cạnh đó, Hội An cũng đề xuất tỉnh tạo điều kiện về cơ chế chính sách trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch xây dựng đô thị, tài chính ngân sách, ủy quyền phân cấp, xây dựng hệ thống chính trị cũng như các lĩnh vực đầu tư công để phát triển thành phố.

Phố cổ Hội An. Ảnh: Q.T

Đây đều là những vấn đề quan trọng làm đòn bẩy giúp Hội An gượng dậy, phục hồi trong bối cảnh các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố đang bị tác động nặng nề bởi dịch Covid-19 suốt hai năm qua.

Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành cho biết các cơ chế, chính sách hỗ trợ Hội An phát triển đều phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, thời gian qua tỉnh cũng đã vận dụng, tạo điều kiện tốt nhất trong khuôn khổ để giúp thành phố vượt qua khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chia sẻ với những khó khăn của địa phương trong hai năm qua đồng thời đề nghị lãnh đạo Hội An cần khẩn trương lập đồ án quy hoạch chung cũng như đồ án điều chỉnh quy hoạch thành phố một cách bài bản, khoa học.

Đô thị di sản Hội An rất cần cơ chế đặc thù để bảo tồn và phát triển. Ảnh: Q.T

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng lưu ý các đơn vị liên quan cần quan tâm hỗ trợ Hội An duy trì đội ngũ nhân lực phục vụ cho công tác văn hóa, văn nghệ; bên cạnh đó Hội An cũng phải có giải pháp động viên, chăm lo đời sống nhân dân hơn nữa bởi tác động của dịch Covid-19 khiến đời sống dân sinh của thành phố rất khó khăn.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh, Hội An phải khẩn trương tiến hành lập đồ án quy hoạch và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố thực sự có chất lượng với sự tham gia phản biện của các cơ quan, kiến trúc sư, chuyên gia uy tín.

Được biết, Hội An vừa ký kết hợp tác với một liên danh để thực hiện lập Quy hoạch và lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hội An giai đoạn đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.