(QNO) - Sáng 6/7, trong khuôn khổ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12 khóa XXII, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển Hội An theo định hướng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch đến năm 2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển Hội An theo định hướng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch đến năm 2030. Ảnh: Q.T

Trình bày tờ trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nói, những năm qua dù đã đạt nhiều thành tựu trong công tác bảo tồn và phát triển nhưng công tác quy hoạch và thu hút nguồn lực đầu tư của Hội An không theo kịp nhu cầu phát triển, nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc, mất cân bằng trong phát triển đặt ra nhiều thách thức.

Nghị quyết ra đời kỳ vọng giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa kế thừa, bảo tồn và phát triển, bản sắc chung và tính đặc thù, lấy sinh thái văn hóa làm nền tảng, động lực để phát triển kinh tế - xã hội theo phương châm “bảo tồn để phát triển”, “phát triển để bảo tồn”.

Theo nội dung tờ trình, mục tiêu tổng quát đến năm 2030, xây dựng và phát triển Hội An đạt các tiêu chí cơ bản của đô thị loại II và đô thị du lịch quốc gia, mang tính đặc thù về sinh thái, di sản văn hóa, cảnh quan, môi trường, hiện đại, có bản sắc riêng với Đô thị cổ Hội An và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An là hạt nhân.

Theo tờ trình Nghị quyết, đến năm 2030 Hội An phấn đấu theo mô hình đô thị kiểu mẫu “thịnh vượng, hấp dẫn, sống tốt”. Ảnh: Q.T

Kết nối hệ sinh thái di sản đa dạng và lan tỏa, bảo tồn và phát triển đô thị theo kiểu mẫu cấu trúc “phố - làng”. Phấn đấu theo mô hình đô thị kiểu mẫu “thịnh vượng, hấp dẫn, sống tốt”. Xây dựng thành phố "3 không" về an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Về kinh tế, đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng, Hội An sẽ không còn hộ nghèo, không có người ăn xin, tổng lượt khách đến Hội An đạt khoảng 3-4 triệu lượt/năm.

Theo nghị quyết, Hội An sẽ cơ cấu lại kinh tế theo hướng đa ngành, liên ngành trong đó kinh tế du lịch đóng vai trò mũi nhọn; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển du lịch bền vững với giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Hội An sẽ cơ cấu lại kinh tế theo hướng đa ngành, liên ngành trong đó kinh tế du lịch đóng vai trò trung tâm, mũi nhọn. Ảnh: Q.T

Để cụ thể hóa nghị quyết, Hội An sẽ đổi mới tư duy, cơ cấu ngành du lịch để phù hợp bối cảnh mới. Theo đó, cơ quan quản lý xác định cách làm về phát triển du lịch theo quy luật kinh tế thị trường và xu thế hội nhập. Rà soát đánh giá lại toàn bộ hoạt động ngành du lịch, hạn chế đầu tư phát triển du lịch tự phát. Đẩy mạnh kinh tế đêm cùng các loại hình du lịch đường thủy, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm…

Nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Hội An theo định hướng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch đến năm 2030 khi được Tỉnh ủy ban hành sẽ góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đề ra và đảm bảo sự phát triển bền vững trong những năm đến.