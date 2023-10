Khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký ban hành Công văn số 6767 giao các sở, ban ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương khẩn trương dự thảo, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh khóa X thông qua và ban hành tại Kỳ họp thứ 16 (ngày 22/9/2023), cụ thể như sau:

Ngày 22/9, tại Kỳ họp thứ 16, đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 22 nghị quyết. Ảnh: N.Đ

Sở KH-ĐT tham mưu thực hiện Nghị quyết số 31 về Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết số 35 về Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Cảng cá Tam Quang.

Sở Tài chính tham mưu thực hiện Nghị quyết số 14 về Bổ sung vào khoản 2 Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 36 ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Nghị quyết số 24 về Quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

Sở NN&PTNT tham mưu thực hiện Nghị quyết số 15 về Sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị quyết số 24 ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025; Nghị quyết số 19 về Quy định nội dung, mức hỗ trợ khi dừng hoạt động chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2026; Nghị quyết số 22 về Quy định nội dung và mức hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên ngoài lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025.

Sở GD-ĐT tham mưu thực hiện Nghị quyết số 16 về Quy định mức thu học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 17 về Hỗ trợ sữa trong bữa ăn học đường cho trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc khu vực I, II, III trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, từ năm học 2023 - 2024 đến hết năm học 2025 - 2026; Nghị quyết số 23 về Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 08 ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh về quy định kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Sở LĐ-TB&XH tham mưu thực hiện Nghị quyết số 13 về Quy định mức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025; Nghị quyết số 20 về Quy định chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và các cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 21 về Quy định cho vay nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc giai đoạn 2023 - 2025.

Sở TN-MT tham mưu thực hiện Nghị quyết số 33 về Điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất của các huyện, thị xã, thành phố: Nam Giang, Điện Bàn, Tam Kỳ đã được thông qua tại các Nghị quyết số 68 ngày 9/12/2022, Nghị quyết số 12 ngày 5/5/2023 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 34 về Bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2023 của các huyện: Nam Giang, Đông Giang, Quế Sơn, Tiên Phước; Nghị quyết số 38 về Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2023 của các huyện: Nam Giang, Phước Sơn, Đông Giang, Quế Sơn, Tiên Phước.

Công an tỉnh tham mưu thực hiện Nghị quyết số 36 về Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 59 ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh. Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh tham mưu thực hiện Nghị quyết số 18 về Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ban ngành khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo văn bản triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và trình UBND tỉnh trước ngày 15/10/2023.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát, tiếp thu và triển khai thực hiện các nội dung thẩm tra, giám sát của HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 16; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát và thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh...