Khối thi đua nội chính tỉnh phát động các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị

(QNO) - Chiều nay 18/7, Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023.

Quang cảnh hội nghị chiều 18/7. Ảnh: N.Đ

Hội nghị đánh giá, 6 tháng đầu năm, công tác thi đua - khen thưởng của các đơn vị trong Khối thi đua nội chính được tổ chức thực hiện quyết liệt với nhiều nội dung, giải pháp cụ thể. Nội dung phát động các phong trào thi đua đều bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong khối.

Trong đó, chú trọng những nội dung công tác trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện, khắc phục mặt tồn tại, hạn chế để phong trào thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kết quả nổi bật trong thực hiện phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023, Khối thi đua nội chính tỉnh đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho 14 tập thể, 200 cá nhân; cấp bộ và UBND cấp tỉnh tặng Bằng khen cho 184 tập thể, 196 cá nhân; thủ trưởng các đơn vị tặng Giấy khen cho 440 tập thể, 685 cá nhân.

Về thành tích cụ thể, đáng chú ý, đối với Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 62 văn bản chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 29 sự kiện, 38 lượt đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm, làm việc và hoạt động trên địa bàn tỉnh...

Với những kết quả, thành tích đạt được, Công an tỉnh được Bộ Công an, UBND tỉnh, Bộ VH-TT&DL, Ban chỉ đạo 389 tặng 8 Bằng khen và có 479 lượt tập thể, 956 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh, biên giới, biển đảo trên địa bàn tỉnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen 2 tập thể và 2 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen 2 tập thể và 1 cá nhân; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen 4 tập thể và 6 cá nhân. Đơn vị đoạt 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích tại hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Đối với Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động t­ư pháp trong lĩnh vực hình sự đạt hiệu quả; tiếp tục giữ vững thành tích “không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra vì bị can không phạm tội, viện kiểm sát truy tố tòa án tuyên bị cáo không phạm tội”...

VKSND tỉnh được Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch UBND tỉnh tặng 3 Bằng khen và có 48 lượt tập thể, 78 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng...