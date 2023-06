Lắng nghe tiếng nói cử tri

Tại buổi tiếp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam vào hôm qua 27/6 tại TP.Hội An, cử tri xã đảo Tân Hiệp - Cù Lao Chàm và cử tri ở khu vực đất liền đều nêu lên nhiều kiến nghị bức thiết.

Cử tri TP.Hội An nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Q.T

Tham gia buổi tiếp xúc cử tri có các đại biểu Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Dương Văn Phước - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh; Đặng Thị Bảo Trinh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

Trắc trở Cù Lao Chàm

Tân Hiệp là xã đảo gần bờ, cách không xa đất liền TP.Hội An, nhưng thời gian gần đây hoạt động ra vào đảo gặp những khó khăn cả khách quan lẫn chủ quan khiến người dân tâm tư.

Ông Phan Hưng (trú thôn Bãi Làng) cho rằng: “Luồng lạch Cửa Đại nhiều khu vực hiện bị bồi cạn nên cơ quan chức năng cần sớm tiến hành nạo vét toàn diện tuyến này để đảm bảo giao thông thông suốt cho cư dân và du khách. Bên cạnh đó, cần tính toán khơi thông tuyến thủy Đà Nẵng - Cù Lao Chàm - Lý Sơn để đa dạng hơn nữa hướng tuyến di chuyển của du khách, phục vụ thúc đẩy du lịch”.

Cử tri xã đảo còn thông tin, từ tháng 7/2022 hoạt động vận tải người, hàng hóa từ Hội An ra Cù Lao Chàm và ngược lại gặp rất nhiều khó khăn do vấn đề đăng kiểm, cần sớm có giải pháp tháo gỡ vấn đề này để đảm bảo cung ứng hàng hóa và nhu cầu đi lại của người dân địa phương.

Bà Phạm Thị Mỹ Hương - Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp nêu, cấp cứu y tế trong mùa biển động vẫn là tâm tư của người dân địa phương. Vào mùa mưa, tàu từ Cù Lao Chàm không vào Cửa Đại được, dù lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II luôn quan tâm hỗ trợ, ứng cứu các trường hợp khẩn cấp nhưng nếu gặp các bệnh nhân nguy kịch thì “thời gian vàng” để cứu chữa sẽ bị trôi qua. Rất mong cấp trên hỗ trợ cho phòng khám quân dân y trên đảo máy siêu âm hiện đại để chẩn đoán bệnh sớm trước khi đưa vào đất liền.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay, thực tế diễn biến từ năm 2016 luồng Cửa Đại liên tục bị bồi lấp. Qua khảo sát nếu tiến hành nạo vét trong tuyến luồng sẽ vừa giúp có được một lượng cát tương đối lớn để chống sạt lở vừa giúp tuyến luồng ổn hơn nhưng cơ quan quản lý là Cục Đường thủy nội địa (Bộ GT-VT) khuyến cáo không nên nạo vét vào trong luồng mà chỉ nạo vét một bên nên hiện chủ đầu tư dự án chống xói lở Cửa Đại không thể nạo vét phía trong luồng.

Nhiều trăn trở về dân sinh

Cử tri TP.Hội An trong đất liền cũng nêu nhiều trăn trở với các chính sách, thực trạng lớn đang có nhiều vướng mắc khiến người dân ở cơ sở gặp khó khăn như sách giáo khoa thay đổi liên tục, chủ trương sáp nhập địa giới hành chính, chính sách về tách thửa cho cư dân sinh sống trong khu phố cổ Hội An…

Cử tri Phan Văn Đản nêu thực trạng, tuyến xe buýt Hội An - Đà Nẵng đã hình thành hàng chục năm từ trước nhưng không hiểu sao mấy năm gần đây bị hủy bỏ gây ra nhiều khó khăn trong việc lưu thông của cư dân TP.Hội An cũng như một số khu vực vùng đông Điện Bàn, đề nghị cơ quan chức năng làm việc để sớm khôi phục.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần nghiên cứu tăng cường nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực y tế của Hội An, bởi bệnh viện thành phố lâu nay chất lượng không tương xứng với nhu cầu của cư dân, người dân muốn đi khám bệnh hay có bệnh phải điều trị thường chọn các bênh viện khác ngoài thành phố nên rất bất tiện.

Ông Nguyễn Thế Hùng thông tin, về việc các hộ dân trong khu vực IIA, IIB không được tách thửa, khu vực này có ảnh hưởng quản lý của Luật Di sản và 2 quyết định, quy chế liên quan của UBND tỉnh do đó chiếu theo quy định thì các hộ dân IIA, IIB khu vực phố cổ sẽ gặp vướng mắc. Về vấn đề này, thành phố đã có báo cáo kiến nghị UBND tỉnh và Sở TN-MT để xem xét có hướng chỉ đạo cụ thể việc này.

“Vừa rồi thực hiện chủ trương sáp nhập nên Hội An đã nhập Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa TP.Hội An trở lại tên cũ là Trung tâm Y tế Hội An, đây là bệnh viện tuyến huyện.

Đúng là nếu so sánh với trước đây thì chất lượng của bệnh viện không thể bằng được nhưng thời gian gần đây cũng đã phần nào có sự cải thiện. Hội An đã kiến nghị Sở Y tế tăng cường chất lượng nhân lực, đây cũng là vấn đề nan giải.

Về mặt định hướng, Hội An đã báo cáo tỉnh và được tỉnh thống nhất trình HĐND tỉnh sắp tới đầu tư mới trung tâm y tế tại phường Thanh Hà trong tương lai” - ông Nguyễn Thế Hùng nói.