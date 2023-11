Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Quảng Nam thăm, chúc mừng Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

(QNO) - Sáng nay 16/11, Đại tá Trần Tiến Hiền - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh đến thăm, chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).

Đại tá Trần Tiến Hiền - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: HỒNG ANH

Đại tá Trần Tiến Hiền cảm ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong suốt thời gian qua. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm và phối hợp chặt chẽ hơn nữa của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để đạt nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn biên giới phát triển về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng - an ninh...

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và cảm ơn tình cảm của Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ông Bình khẳng định, Mặt trận tỉnh luôn quan tâm công tác biên phòng, đặc biệt trong công tác phối hợp nhằm thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biên giới, biển đảo.