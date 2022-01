Lãnh đạo Tỉnh ủy chúc tết các địa phương, đơn vị

(QNO) - Chiều 18.1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy đến thăm, viếng hương và tặng quà tại các địa phương, đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng viếng vương tại Khu ủy Khu V. Ảnh: D.L

Tại huyện Nam Trà My, đoàn đã thăm tập thể Huyện ủy Nam Trà My, tặng quà 35 già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Phó Bí thư Thường trực Lê Văn Dũng đặt niềm tin vào những già làng, người có uy tín, cùng góp tiếng nói trong vận động nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm nghèo, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật, xây dựng bản làng ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ấm no hơn.

Đoàn thăm Khu lưu niệm Ban Tổ chức Khu ủy Khu V. Ảnh: D.L

Tại huyện Bắc Trà My, đoàn viếng hương tại Nhà tưởng niệm Ban Tổ chức Khu V (xã Trà Tân); thăm, tặng quà Ban Quản lý Khu di tích Khu ủy Khu V.

Đoàn công tác Tỉnh ủy viếng hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: D.L

Đoàn đã viếng hương tại Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng (Tiên Cảnh, Tiên Phước), tặng quà thân nhân cụ Huỳnh đang chăm sóc Nhà lưu niệm; tặng quà tết cho bà Võ Thị Diêm (người có công cách mạng, tù đày, thương binh) tại thị trấn Tiên Kỳ (Tiên Phước).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm, tặng quà bà Võ Thị Diêm. Ảnh: D.L

Cũng nhân chuyến công tác, đoàn đã đến thăm Trại tạm giam Công an tỉnh (phường Hòa Thuận, Tam Kỳ). Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đã tặng quà, biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ Trại tạm giam hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để xảy ra vụ việc đáng tiếc nào. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán, tập thể cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam gác mọi công việc gia đình hoàn thành nhiệm vụ, giữ bình yên, an ninh trật tự xã hội.

Đoàn công tác thăm, tặng quà tại Trại tạm giam Công an tỉnh. Ảnh: D.L

Ngoài ra, đoàn công tác còn thăm, tặng quà Tết tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam (CDC). Phó Bí thư Thường trực Lê Văn Dũng đã chia sẻ với những khó khăn, vất vả của tập thể cán bộ, y bác sĩ của CDC Quảng Nam trong thời gian qua khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

"Tôi bày tỏ sự tin tưởng đối với đội ngũ cán bộ, y bác sĩ trong thực hiện nhiệm vụ chống dịch, góp phần quan trọng cho tỉnh trong việc thực hiện thành công các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021, đặc biệt tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, giúp cho nhân dân đón tết cổ truyền của dân tộc được an toàn" - đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh.