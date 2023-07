Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao ước thi đua

(QNO) - Chiều 17/7, tại Hội Cựu chiến binh tỉnh, khối thi đua Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh (gọi tắt là khối thi đua) sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đến dự có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện Sở Nội vụ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: V.A

Phong trào thi đua yêu nước của khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tập trung vào 3 chỉ tiêu gồm thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, khối thi đua tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Đơn cử, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phân bổ hơn 6,7 tỷ đồng Quỹ vì người nghèo và hơn 8,2 tỷ đồng phục vụ công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra.

Hội cựu chiến binh (CCB) tỉnh xây mới 3 nhà, sửa chửa 1 nhà, tặng 7.417 suất quà cho đối tượng chính sách và CCB có hoàn cảnh khó khăn trên 2,6 tỷ đồng. Hội LHPN tỉnh vận động nhận đỡ đầu, chăm sóc thường xuyên cho 1.168 em mồ côi, tặng hơn 5.000 suất quà, 1.000 suất học bổng và hỗ trợ xây mới 18 mái ấm tình thương, trị giá hàng tỷ đồng…

Đại biểu tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận tại hội nghị. Ảnh: V.A

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan trong khối thi đua chia sẻ những kết quả đạt được, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước như chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận, kịp thời định hướng dư luận, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận quan tâm.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, các quan điểm sai trái và xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật và quyền làm chủ của Nhân dân. Tập trung thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Tại hội nghị, Hội CCB tỉnh đã báo cáo Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023) tại xã kết nghĩa - xã Dang (Tây Giang). Hoạt động dự kiến diễn ra trong 2 ngày 20 – 21/7, do Hội CCB tỉnh chủ công với sự tham gia, đồng hành của các cơ quan trong khối thi đua.