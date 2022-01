Năm 2021, kết nạp 1.731 đảng viên

(QNO) - Sáng nay 11.1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh sáng nay 11.1. Ảnh: N.Đ

Báo cáo tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, trong năm 2021, công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và kết nạp đảng viên. Đến nay, toàn tỉnh kết nạp được 1.731 đảng viên (đạt 115,4% so với chỉ tiêu đề ra). Nhiều địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên như Núi Thành, Nam Giang, Đông Giang, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh…; Tam Kỳ, Điện Bàn, Hội An có cố gắng trong phát triển đảng viên là chủ doanh nghiệp.

Năm qua, toàn tỉnh đã giải quyết tinh giản biên chế theo Nghị định số 108, Nghị định số 11, Nghị định 143 của Chính phủ cho 315 trường hơp; trong đó, khối Đảng, đoàn thể 10 trường hợp, khối Nhà nước 305 trường hợp. Quyết định điều động, tiếp nhận bố trí công tác đối với 24 cán bộ, công chức; xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện đối với 46 trường hợp, trong đó có 6 trường hợp tiếp nhận bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Theo ông Cao Thanh Hải – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh tham mưu thực hiện công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo theo quy định. Đã bổ nhiệm 28 trường hợp với chức danh giám đốc, phó giám đốc sở và tương đương; giới thiệu ứng cử 47 chức danh thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, các chức danh thuộc ban thường vụ cấp ủy huyện, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quản lý 38 trường hợp; bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ 6 trường hợp; hiệp y bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 14 trường hợp.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh, đã tham mưu điều động, luân chuyển 4 đồng chí về giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, Quế Sơn, Nông Sơn, Đại Lộc.