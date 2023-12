Năm 2023, khởi tố mới 11 vụ/39 bị can về tội tham nhũng kinh tế, chức vụ

(QNO) - Sáng nay 20/12, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh sáng nay 20/12. Ảnh: N.Đ

Các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá, công tác phòng ngừa với các loại tội phạm được thực hiện quyết liệt, đạt hiệu quả cao, góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm. Công tác cải cách tư pháp được chú trọng, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, chất lượng ngày càng được nâng lên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: N.Đ

Công tác thi hành án, thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đáng chú ý, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm và từng bước mở rộng sang lĩnh vực tư nhân, các giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực được chú trọng và thực hiện tốt; tập trung chỉ đạo, xử lý, giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế theo quy định pháp luật.

Về kết quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết, toàn tỉnh đã tổ chức 123 hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, pháp luật về PCTNTC với 8.221 lượt người tham gia, phát hành 2.283 tài liệu có liên quan. Tiến hành 36 cuộc kiểm tra về thực hiện các quy định, định mức tiêu chuẩn, chế độ; qua kiểm tra phát hiện 5 vụ việc sai phạm và thu hồi tổng số tiền 83,8 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.Đ

Ông Mai Văn Tám - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết, trong năm, công an toàn tỉnh thụ lý điều tra 20 vụ/49 bị can phạm tội về tham nhũng kinh tế, chức vụ. Trong đó, năm 2022 chuyển sang 9 vụ/10 bị can, khởi tố mới 11 vụ/39 bị can (tăng 2 vụ/tăng 28 bị can so với năm 2022). Đã kết thúc điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp 7 vụ/18 bị can; tiếp tục điều tra 13 vụ/31 bị can.

Viện Kiểm sát nhân dân thụ lý 12 vụ/17 bị can; đã giải quyết 10 vụ/12 bị can, đang giải quyết 2 vụ/5 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý giải quyết, xét xử 12 vụ/15 bị cáo; cụ thể, đã giải quyết, xét xử sơ thẩm 10 vụ/13 bị cáo; xét xử phúc thẩm 2 vụ/2 bị cáo.

Đại biểu theo dõi phát biểu thảo luận trực tuyến của lãnh đạo cấp ủy huyện. Ảnh: N.Đ

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho hay, hầu hết đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ đã lợi dụng sơ hở của chính sách, pháp luật và yếu kém trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, đấu thầu, đăng kiểm, xây dựng cơ bản,... để tham nhũng, trục lợi gây thiệt hại cho nhà nước hàng chục tỷ đồng.

“Quá trình điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế, Cơ quan điều tra các cấp chủ động, tích cực phối hợp xác minh, truy tìm tài sản thất thoát, chiếm đoạt; tài sản thuộc sở hữu của bị can, bị cáo để tiến hành thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản và thu hồi tài sản được 3,9/7,02 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 55,56%” - Đại tá Nguyễn Hà Lai nói.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của ngành nội chính Đảng trong năm qua. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, nhất là các cơ quan nội chính tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trên lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 36 ngày 8/12/2023 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Trong đó, kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; gắn với theo dõi, đôn đốc, rà soát việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, Kiểm toán Nhà nước đảm bảo hiệu quả, thiết thực...