Nhiều hoạt động nhân dịp Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX

(QNO) - Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Hội Nông dân (HND) tỉnh Quảng Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023 – 2028) sẽ diễn ra trong 2 ngày 28 - 29/8. Những ngày qua, HND tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân sự kiện quan trọng này.

Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh dâng hương tại Bia di tích lịch sử Hội Nông dân giải phóng miền Trung - Tây Nguyên ở Khu di tích Nước Oa thuộc huyện Bắc Trà My. Ảnh: PV

Tặng máy xắt nghệ liên hoàn cho Hợp tác xã Nông - lâm nghiệp & dịch vụ tổng hợp Trà Ka. Ảnh: PV

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Hiệp ở thôn Tây Giang (xã Bình Sa, Thăng Bình). Ảnh: PV

Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, HND tỉnh vừa tổ chức đoàn dâng hoa, viếng hương tại Bia di tích lịch sử HND giải phóng miền Trung - Tây Nguyên ở Khu di tích Nước Oa thuộc huyện Bắc Trà My.Dịp này, đoàn công tác của HND tỉnh cũng thăm xã kết nghĩa Trà Ka (Bắc Trà My); tặng máy xắt nghệ liên hoàn cho Hợp tác xã Nông - lâm nghiệp & dịch vụ tổng hợp Trà Ka với mong muốn giúp đơn vị liên kết, mở rộng quy mô sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.Lãnh đạo HND tỉnh cũng đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Hiệp ở thôn Tây Giang (xã Bình Sa, Thăng Bình); các đồng chí nguyên lãnh đạo HND tỉnh vì lý do sức khỏe không thể tham dự đại hội.