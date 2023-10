Nhiều ý kiến góp ý dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

(QNO) - Chiều nay 18/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trình tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sắp tới. Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Dương Văn Phước và đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh đồng chủ trì.

Các đại biểu tham gia hội nghị góp ý dự thảo luật. Ảnh: A.N

Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (lần 4) gồm 9 chương, 81 điều quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bao gồm: quy tắc giao thông đường bộ; phương tiện giao thông đường bộ; người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ; tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; giải quyết tai nạn giao thông đường bộ; quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp ý kiến liên quan đến phạm vi điều chỉnh của dự án luật. Đa số ý kiến đồng tình, thống nhất với nội dung và sự cần thiết ban hành các dự án luật. Đồng thời đề nghị sửa đổi một số nội dung liên quan phạm vi điều chỉnh của luật; giải thích từ ngữ về cơ sở đào tạo lái xe, các quy định ban hành về dừng xe, đỗ xe; quy định sát hạch đối với xe ô tô, xe mô tô.

Ngoài ra, đề nghị điều chỉnh một số nội dung về điều kiện phương tiện tham gia giao thông đường bộ và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; giải quyết tai nạn giao thông đường bộ; quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; các quy định chấp hành báo hiệu đường bộ.

Đại diện Công an huyện Đại Lộc tham gia góp ý. Ảnh: A.N

Các đại biểu cũng đề nghị bổ sung nội dung giải thích từ ngữ về quy định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong vận chuyển hàng nguy hiểm; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với xe quá khổ giới hạn của đường bộ, xe quá tải trọng, xe bánh xích lưu hành trên đường bộ; thời gian làm việc của người lái xe ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ...

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Dương Văn Phước ghi nhận, đánh giá cao ý kiến của đại biểu đóng góp vào các dự thảo luật. Trên cơ sở những góp ý của các đại biểu, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, trình Quốc hội xem xét, hoàn chỉnh để các dự thảo luật sớm được thông qua vào kỳ họp tới.