Nông Sơn cần tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò của người đứng đầu

(QNO) - Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tại Hội nghị Huyện ủy Nông Sơn lần thứ 16, tổ chức vào hôm nay 19/12.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng dự và phát biểu tại Hội nghị Huyện ủy Nông Sơn. Ảnh: M.T

Năm 2023, Huyện ủy Nông Sơn đã tập trung tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 đề ra. Theo đó, có 17/18 chỉ tiêu đạt và vượt.

Ở lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 1.810 tỷ đồng, đạt gần 104% kế hoạch và tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 72 tỷ đồng, đạt hơn 104% so với kế hoạch và đạt gần 101% kế hoạch huyện giao.

Hội nghị Huyện ủy Nông Sơn lần thứ 16 nhằm đánh giá thực hiện các mặt công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trong tâm năm 2024.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 250 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch. Các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, dự án phát triển nông thôn được thực hiện quyết liệt. Đến nay có 4/6 xã, thị trấn về đích nông thôn mới, bình quân 18,2 tiêu chí/xã.



Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được quan tâm thực hiện. Năm 2023, huyện Nông Sơn kết nạp 33 đảng viên mới, đạt 110% so với chỉ tiêu, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 1.281 đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, đề ra các giải pháp khắc phục và thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện đã đạt được trong năm 2023, đặc biệt đối với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thời gian tới tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Văn Dũng yêu cầu huyện Nông Sơn tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị. Thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung triển khai quyết liệt việc thực hiện Chỉ thị số 42 ngày 12/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn huyện...