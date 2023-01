Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chúc tết tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Trung đoàn 885

(QNO) - Chiều nay 17/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh và Trung đoàn 885 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chúc tết cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh. Ảnh: V.A

Tại Trại tạm giam Công an tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận những đóng góp của đơn vị, đồng thời chia sẻ với khó khăn và áp lực do công việc đặc thù. Đồng chí Lê Văn Dũng động viên cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh vượt qua khó khăn, gác lại việc riêng để thực hiện tốt nhiệm trực gác, đảm bảo an toàn, an ninh của đơn vị.

Trao quà tết cho lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh. Ảnh: V.A

Tại Trung đoàn 885, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng biểu dương kết quả và đóng góp của đơn vị trong năm 2022, nhất là góp phần vào thành công của diễn tập khu vực phòng thủ. Đơn vị cũng làm tốt công tác huấn luyện chiến sĩ mới, công tác tác dân vận...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 885. Ảnh: V.A

Trước những dự báo khó khăn của năm 2023, đồng chí Lê Văn Dũng mong muốn cán bộ, chiến sĩ đơn vị phát huy kết quả đạt được, ra sức thi đua rèn luyện hoàn thành các nhiệm vụ năm 2023.

Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 885 cần làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ nhằm đấu tranh với sự chống phá của các thế lực thù địch. Đơn vị tiếp tục làm tốt công tác dân vận, góp phần chăm lo đời sống người dân; xây dựng đơn vị vững mạnh, nói không với tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, tín dụng đen...

Trao quà tết cho chỉ huy Trung đoàn 885. Ảnh: V.A

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Quý Mão, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng gửi lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình.