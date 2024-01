Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm, tặng quà tết tại Nam Trà My

(QNO) - Sáng nay 30/1, đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đến thăm, chúc tết tại huyện Nam Trà My. Tham gia đoàn có Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà.

Đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị huyện Nam Trà My chăm lo chu đáo đời sống nhân dân. Ảnh: D.L

Đồng chí Lê Văn Dũng đến thăm, chúc tết tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Trà My. Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Trà My Phùng Thị Thương cho biết đến thời điểm này, địa phương đã triển khai nhiều phần việc chăm lo tết cho nhân dân trong huyện.

Huyện ủy Nam Trà My đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ đứng điểm ở các cụm xã đi thăm gia đình chính sách, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở các xã. Tình hình gạo ăn dịp tết và giáp hạt trong nhân dân đảm bảo, hộ nào khó khăn đều được chăm lo đầy đủ từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, huyện và các nguồn xã hội hóa, không để ai thiếu tết.

Huyện Nam Trà My báo cáo tình hình chăm lo tết. Ảnh: D.L

Việc trang trí vui xuân đón tết cho nhân dân đang được thực hiện tại khu trung tâm huyện cũng như tại các khu trung tâm xã. Về giao thông, đang gấp rút sửa chữa những đoạn bị hư hỏng để nhân dân đi lại dịp tết đảm bảo. Nhiều xã đang tổ chức lễ cúng Tết máng nước.

Tình hình an ninh trật tự đảm bảo, Công an huyện đang rà soát, nắm tình hình trong nhân dân, nhất là di biến động dân cư và lưu trú, người ở xa về quê ăn tết. Tuyên truyền trong nhân dân tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", nhất là bảo vệ tài sản, bảo vệ vườn sâm trong dịp tết, không để tội phạm lợi dụng tình hình vui xuân đón tết thực hiện các hành vi trộm cắp.

Đồng chí Lê Văn Dũng thăm hỏi người có uy tín tại Nam Trà My. Ảnh: D.L

Tại cuộc làm việc, đồng chí Lê Văn Dũng hoan nghênh sự chăm lo chu đáo của địa phương, đồng thời đề nghị huyện Nam Trà My tiếp tục chăm lo đời sống nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Sau tết bắt tay ngay vào việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đảm bảo, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai trên địa bàn.

Trong đó, việc đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đã phân bổ về huyện trong năm 2022 và 2023, thêm cả nguồn lực năm 2024 thì nguồn vốn sẽ rất lớn nên tạo áp lực trong giải ngân. Vì vậy huyện Nam Trà My cần tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

Ngoài ra, trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Nam Trà My cần tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, nhất là chuẩn bị nhân sự và văn kiện đại hội là các bước đầu tiên, cần thiết nhất.

Đồng chí Lê Văn Dũng tặng quà người có công tại Nam Trà My. Ảnh: D.L

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đã tặng 30 suất quà cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và người có công của huyện Nam Trà My. Đồng chí Lê Văn Dũng đã gửi lời chúc tết bình an, no ấm đến người có uy tín và người có công trên địa bàn.