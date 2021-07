Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân: Bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân là trên hết

(QNO) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết, trong thời điểm hiện tại, Quảng Nam xác định điều trước tiên là phải bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân. Báo Quảng Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Văn Tân về quan điểm phòng chống dịch bệnh của Quảng Nam hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trả lời phỏng vấn Báo Quảng Nam vào chiều nay 22.7. Ảnh: X.H

- PV: Thưa ông, hôm nay 22.7, UBND tỉnh ban hành Công văn 4596 về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong đó quy định người đến, ở, về từ TP.Đà Nẵng vào Quảng Nam sau 12 giờ ngày 22.7 phải cách ly tập trung ít nhất 7 ngày, tiếp tục cách ly tại nhà, nơi cư trú 7 ngày. Vậy, việc cách ly tập trung được thực hiện như thế nào? Lực lượng nào tiếp nhận và đưa người dân đi cách ly, và cách ly tại đâu? Kinh phí tiền ăn trong thời gian cách ly ai chi trả?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân: Hiện nay Đà Nẵng đã dùng nhiều biện pháp mạnh như là tiếp xúc giữa người với người phải giữ khoảng cách, không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng ngoài công sở, 3 ngày/lần phải khai báo y tế. Có thể nói các ca dương tính của Quảng Nam đều xuất phát từ các F0 của Đà Nẵng. Có một số địa phương có F0 lây nhiễm từ các ca dương tính của Đà Nẵng, nên chúng ta phải có biện pháp thắt chặt tình hình nhằm kiểm soát dịch bệnh.

Trước tình hình như thế, Quảng Nam ban hành Công văn 4596 tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch. Trước khi ban hành văn bản này, tỉnh cũng đã có thông báo rộng rãi từ ngày hôm qua (21.7) trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết.

Theo đó, người đến, ở, về từ Đà Nẵng vào Quảng Nam sau 12 giờ ngày 22.7 phải cách ly tập trung ít nhất 7 ngày, tiếp tục cách ly tại nhà, nơi cư trú 7 ngày. Tuy quy định là như vậy, nhưng trường hợp đặc biệt, vì lý do công vụ hay ốm đau, khám chữa bệnh cần phải đi về trong ngày với Đà Nẵng thì chúng tôi sẽ có xử lý riêng theo từng trường hợp.

Việc cách ly tập trung sẽ được giao cho Sở GTVT phụ trách. Sở chịu trách nhiệm đưa người về tại khu cách ly tập trung của từng địa phương mà người dân đó muốn đến. Việc này đã được khuyến cáo và thông báo cho người dân biết rất nhiều lần trên các phương tiện. Vì với tình hình Đà Nẵng không rõ nguồn lây và Đà Nẵng thực hiện các biện pháp mạnh như thế thì Quảng Nam cũng phải tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn nữa.

Toàn bộ chi phí cách ly, bao gồm chi phí ăn uống 80 nghìn đồng/ngày, chi phí sinh hoạt 40 nghìn đồng/ngày và chi phí xét nghiệm sẽ được ngân sách đảm bảo.

- PV: Theo quy định, người từ Đà Nẵng vào Quảng Nam làm việc phải ở lại cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Hiện nay, công nhân Đà Nẵng vào làm tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn) rất đông, vậy các chủ doanh nghiệp đã chuẩn bị cơ sở vật chất, nơi ở, lương thực cho công nhân ra sao? Trường hợp doanh nghiệp không chuẩn bị nơi ở cho công nhân, thì sẽ phải xử lý như thế nào, thưa ông?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân: Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, UBND tỉnh đã yêu cầu phải thực hiện phương án 3 tại chỗ: sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ. UBND tỉnh cũng đã có nhiều văn bản khuyến cáo, làm việc với các doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn Quảng Nam là đề nghị nếu chưa có chỗ ở tại chỗ thì phải thuê chỗ ở cho công nhân, chỗ ở cho chuyên gia hoặc tạo điều kiện để cho công nhân, quản lý, chuyên gia tự thuê chỗ ở.

Trong trường hợp nếu chưa bố trí sắp xếp được thì tạm thời để người lao động, chuyên gia của mình ở Đà Nẵng, cho đến khi bố trí sắp xếp được thì lại vào. Và nếu vào để duy trì sản xuất thì chúng tôi sẽ linh hoạt xét nghiệm xong thì đưa vào hoạt động công việc sản xuất của mình mà không phải cách ly. Đối với người mới đến có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo quy định chưa quá 72 giờ đồng hồ và có giấy giới thiệu của cơ quan đơn vị, có yêu cầu kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp thì sẽ xem xét giải quyết linh hoạt.

- PV: Quảng Nam đã có sự phối hợp nào với Đà Nẵng để thực hiện việc bố trí lái xe giao nhận hàng hóa giữa 2 địa phương theo Công văn 4595 ban hành hôm nay, thưa ông?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân: Việc bố trí giao nhận hàng hóa giữa các điểm giáp ranh thì Quảng Nam đã có công văn hướng dẫn từ rất sớm. Cụ thể, xe từ vùng dịch đến Quảng Nam, nếu giao hàng thì chỉ giao tại nút giao của cao tốc; doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của Quảng Nam sẽ đến nhận hàng tại đó. Xe giao tại đó và đi ngay, đương nhiên tài xế phải có xét nghiệm âm tính. Trường hợp hàng hóa đặc thù, xe container, xe đông lạnh… không thể giao tại nút cao tốc thì được vận chuyển đến địa điểm giao, nhưng tài xế buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính. Khi đến điểm giao, tài xế phải vào khu cách ly tập trung chờ, người được nhận đến bốc dỡ hàng hóa, đến khi xong, tài xế lấy xe đi.

Trong quá trình giao nhận hàng hóa phải thực hiện sát khuẩn và tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K. Tại các điểm giáp ranh, chốt kiểm soát dịch bệnh, lái xe của Quảng Nam chở đến điểm giáp ranh, tài xế của Quảng Ngãi, Đà Nẵng đến địa điểm đó và chở đi. Sau khi giao hàng xong, các lái xe trả xe về vị trí cũ. Tạo điều kiện giao thương nhưng chỉ có người Quảng Nam lái xe trên khu vực Quảng Nam, nghĩa là chúng tôi cho phép đổi tài xế giữa hai địa phương.

Giữa Quảng Nam và Đà Nẵng phải có sự phối hợp chặt chẽ. Trong ngày hôm nay, hai đia phương thực hiện đồng loạt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Sau cuộc họp của Đà Nẵng để có chủ trương áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch trong hôm nay 22.7, thì Quảng Nam cũng đã chủ động sẵn sàng các phương án và công bố rộng rãi cho nhân dân được biết về các chốt chặn, các biện pháp cách ly… Nếu tình hình dịch bệnh Đà Nẵng bớt căng thẳng, Đà Nẵng kiểm soát tốt thì chúng tôi sẽ có các điều chỉnh hợp lý và linh hoạt.

Người dân Quảng Nam về từ Đà Nẵng hôm nay 22.7. Ảnh: X.H

- PV: Có ý kiến cho rằng Quảng Nam đang thực hiện nhiều biện pháp quá căng, đặc biệt đối với Công văn 4596 ban hành hôm nay, trong đó đối với việc yêu cầu người lao động không ra vào địa bàn Đà Nẵng sẽ gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ông có thể chia sẻ thêm về quan điểm phòng dịch hiện nay của Quảng Nam?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân: Công văn 4596 về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 ban hành hôm nay là hoàn toàn đủ thẩm quyền và phù hợp với các quyết định mà Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ban hành.

Cụ thể, chúng tôi căn cứ vào Công điện 541 ngày 23.4.2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo 81 và Thông báo 89 của Văn phòng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, Quyết định 2686 của Ban Chỉ đạo quốc gia ngày 31.5.2021 ban hành quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch Covid-19.

Clip Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trả lời phỏng vấn Báo Quảng Nam:

Your browser does not support the video tag.

Trước các biện pháp mạnh mà Đà Nẵng đã bổ sung trong hôm nay và đang áp dụng, thì Quảng Nam xác định việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho nhân dân là trên hết và trước hết. Giống như Đà Nẵng đã làm, Quảng Nam thực hiện áp dụng các biện pháp tương tự để bảo vệ người dân. Có thể người dân có những khó khăn nhất định khi thực hiện các biện pháp theo Công văn 4596 nhưng rất mong người dân thông cảm. Chúng tôi đã thông tin thông báo rất cụ thể.

Có thể chúng ta dừng công việc, chậm công việc trong một thời gian ngắn nhất định nhưng sẽ đảm bảo cho sức khỏe của người dân, đảm bảo tính mạng và đặc biệt đảm bảo cho địa phương an toàn với Covid-19. Nếu không cương quyết thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ như đã nêu trên, thì chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt như các địa phương khác đã gặp phải.

Ngoài ra, ngay chiều nay, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết hỗ trợ đối với lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19, trong đó có các lao động tự do, UBND tỉnh sẽ triển khai thực hiện và giao cấp huyện xác định đối tượng. Cứ mỗi ngày tạm dừng hoặc phong tỏa do quyết định của UBND tỉnh mà phải ngừng việc thì sẽ được hỗ trợ 50 nghìn đồng/người/ngày và không quá 2 triệu đồng. Chúng tôi chỉ hỗ trợ 1 đợt. Chính sách này cũng phù hợp với Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ. Nghị quyết 68 quy định lao động tự do được hỗ trợ không thấp hơn 1,5 triệu đồng và có thể hỗ trợ theo ngày để đảm bảo số ngày thực tế bị nghỉ việc và được nhận một lần.

Hiện UBND tỉnh đã triển khai 11 chính sách trong Nghị quyết 68. Đợt thực hiện chính sách này chúng tôi yêu cầu đơn giản tối đa trình tự thủ tục và thời gian. Chúng tôi yêu cầu người đứng đầu địa phương trực tiếp thẩm định, phê duyệt danh sách và chi trả theo danh sach này. Đối với nhóm ngành nghề đặc trưng, chúng tôi ủy quyền cho người đứng đầu của Sở LĐ-TB&XH, Sở VH-TT&DL thực hiện.

Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!