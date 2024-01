Phước Sơn gặp mặt, chúc tết cán bộ hưu trí

(QNO) - Ngày 26/1, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn tổ chức chương trình gặp mặt, chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, cán bộ hưu trí qua các thời kỳ.

Quang cảnh chương trình gặp mặt. Ảnh: P.P

Tại chương trình gặp mặt, ông Lê Quang Trung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn thông tin tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng của địa phương năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, kinh tế Phước Sơn tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 9,22%; tổng thu ngân sách đạt hơn 508 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, chăm lo tốt đời sống gia đình chính sách, người nghèo. Địa phương giảm 479 hộ nghèo, vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. An ninh - quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định...

Lãnh đạo huyện Phước Sơn khẳng định, có được thành quả trên nhờ vào sự nỗ lực, đồng thuận của chính quyền và nhân dân; trong đó có sự đóng góp, ủng hộ quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, cán bộ hưu trí qua các thời kỳ.

Nhân dịp tết đến xuân về, lãnh đạo huyện Phước Sơn gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ hưu trí và gia đình; đồng thời mong muốn thời gian tới các đồng chí tiếp tục tham gia đóng góp công sức, trí tuệ vào sự phát triển chung của huyện.