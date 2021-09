Quan điểm lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là trung tâm, chủ thể để phòng, chống dịch là đúng đắn

(QNO) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 227/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với cấp xã, phường tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai về phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc trực tuyến với với các xã, phường, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Trong các ngày 26 và 27.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì kiểm tra trên thực tế việc thực hiện tăng cường giãn cách xã hội và phòng, chống dịch COVID-19 tại một số xã, phường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai. Sau khi kiểm tra, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các xã, phường, thị trấn đang thực hiện tăng cường giãn cách xã hội.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (tại TP.Hồ Chí Minh), Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (tại TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương); Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, địa phương…

Sau khi nghe báo cáo của các địa phương, phát biểu của các đại biểu tham gia đoàn kiểm tra, đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ kết luận chỉ đạo như sau:

Trong các ngày qua, cấp ủy, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị trên địa bàn, đặc biệt là đã vận động các tầng lớp Nhân dân cùng đoàn kết, chia sẻ, nỗ lực hưởng ứng thực hiện tăng cường giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 tại 312/312 xã, phường, thị trấn của thành phố Hồ Chí Minh, nhiều xã, phường, thị trấn của các huyện, thành phố thuộc các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh và đã đạt được một số kết quả bước đầu với nhiều dấu hiệu tích cực.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương; đánh giá cao và cảm ơn Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đã đồng tình, ủng hộ, vào cuộc và quyết tâm thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian qua; chia sẻ sâu sắc với những tổn thất về sức khoẻ, mất mát về người do dịch bệnh gây ra đối với Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Tuy dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn, song thực tiễn thực hiện tăng cường giãn cách xã hội đã cho thấy quan điểm chiến lược về kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt của thành phố, của tỉnh với phân cấp tổ chức thực hiện cụ thể tại các xã, phường, thị trấn là đúng đắn, nhất là quan điểm lấy xã, phường, thị trấn là các “pháo đài”, người dân là trung tâm, chủ thể để phòng, chống dịch từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Các biện pháp đã đề ra là đúng hướng, phù hợp, khả thi.

Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An cần quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa để thực hiện được mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15/9; đồng thời phải chuẩn bị các biện pháp thích ứng với dịch bệnh lâu dài do các biến thể mới rất nguy hiểm của vi rút gây ra trên phạm vi toàn cầu.

Thực tiễn cho thấy quan điểm lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là trung tâm, chủ thể để phòng, chống dịch là đúng đắn.

Các cấp, các ngành và đặc biệt là các xã, phường, thị trấn “pháo đài” của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An thực hiện tăng cường giãn cách xã hội cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc các quan điểm, nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại Công điện 1099/CĐ-TTg ngày 22/8 và Công điện 1102/CĐ-TTg ngày 23/8 của Thủ tướng Chính phủ để kêu gọi Nhân dân chia sẻ, động viên, hướng dẫn và đề nghị người dân thực hiện; đồng thời có cơ chế, biện pháp trực tiếp giải quyết các vấn đề của người dân ngay tại xã, phường, thị trấn; làm cho người dân thấy được việc thực hiện giãn cách xã hội và phòng, chống dịch là trách nhiệm, là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng. Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân.

Trong thực hiện tăng cường giãn cách xã hội, hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn là hạt nhân, là nòng cốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy thống nhất, xuyên suốt, kể cả chỉ đạo, điều phối các lực lượng hỗ trợ của các ngành: y tế, quân đội, công an để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ: (1) - Vận động, kêu gọi, quán triệt đến tận người dân và động viên Nhân dân thực hiện nghiêm ngặt, triệt để việc người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu ở đó”; (2) - Bảo đảm lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu cho người dân ở khu vực thực hiện giãn cách xã hội ngay tại xã, phường, thị trấn, để người dân an tâm ở tại nhà, không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, chú ý các đối tượng là người nghèo, yếu thế, công nhân tại các khu nhà trọ, người “lang thang cơ nhỡ”, các đối tượng dễ bị tổn thương; (3) - Đưa dịch vụ y tế đến gần dân nhất ngay tại xã, phường, thị trấn, bảo đảm người dân được tiếp cận nhanh nhất, ở mọi lúc, mọi nơi; thực hiện thần tốc việc xét nghiệm trên diện rộng toàn thành phố theo hướng dẫn của Bộ Y tế để kịp thời phát hiện, phân loại, chăm sóc, điều trị phù hợp các loại F0; y tế tại xã, phường phải tiếp cận người bệnh sớm nhất để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ y tế ngay tại xã, phường thị trấn, hạn chế các trường hợp bệnh diễn biến nặng hơn, góp phần giảm các ca bệnh nặng, giảm tử vong; (4) - Bảo đảm an dân, an ninh, trật tự an toàn xã hội cho người dân khu vực giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội; (5) - Tăng tốc tiêm vaccine càng sớm càng tốt; đẩy mạnh tuyên truyền để quán triệt tinh thần “vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất”; khắc phục tình trạng chờ đợi, kén chọn vaccine; tăng cường sử dụng các loại thuốc chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, kết hợp Đông -Tây y, kết hợp y dược cổ truyền và y dược hiện đại trong điều trị...; (6) - Đẩy mạnh công tác truyền thông cho Nhân dân về chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, hỗ trợ y tế và về các biện pháp phòng, chống dịch để dân biết, hiểu, đồng cảm, chia sẻ, tin tưởng và tự giác thực hiện giãn cách xã hội, trước hết là yên tâm ở tại nhà; (7) - Thực hiện nghiêm yêu cầu “sản xuất an toàn”, nhất là tại các khu công nghiệp, áp dụng linh hoạt các phương án “3 cùng”, “1 cung đường 2 điểm đến”, “doanh nghiệp xanh”... theo tinh thần “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”; (8) - Củng cố và bảo vệ vững chắc các “vùng xanh”; khẩn trương “xanh hóa” các “vùng vàng” (có nguy cơ), “vùng da cam” (có nguy cơ cao), nhanh chóng thu hẹp các “vùng đỏ” (có nguy cơ rất cao lây nhiễm dịch bệnh) trên địa bàn.

Về tổ chức thực hiện: thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp: (1) - Đồng chí Bí thư cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện công tác phòng, chống dịch; (2) - Thành lập, kiện toàn Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch các cấp, nhất là tại các xã, phường, thị trấn; Chủ tịch UBND làm Chỉ huy trưởng, có chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, có phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất các lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn, kể cả lực lượng hỗ trợ của các bộ, ngành; (3) - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; cấp trên kiểm tra cấp dưới, cấp tỉnh kiểm tra tận cấp xã, phường, kiểm tra kết hợp với hỗ trợ, hướng dẫn xã, phường thực hiện; đề cao kỷ luật, kỷ cương; (4) - Tăng cường phổ biến kiến thức, hướng dẫn người dân phòng, chống dịch, chú ý phát huy vai trò hệ thống thông tin cơ sở; (5) - Cấp ủy, chính quyền xã, phường làm nòng cốt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; huy động, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội tại xã phường, mọi nguồn lực hợp pháp (kể cả lực lượng y tế tư nhân) cùng chung tay phòng, chống dịch; tổ chức ứng trực 24/24, phát huy vai trò của các lực lượng ở cơ sở, Tổ COVID cộng đồng để đáp ứng nhanh nhất, hiệu quả nhất các yêu cầu của người dân trên địa bàn; (6) - Nghiên cứu và khẩn trương thực hiện việc giãn dân tại một số địa bàn, khu vực đang có mật độ tập trung dân cư quá đông, dễ lây lan dịch bệnh; (7) - Bảo đảm lưu thông hàng hóa, nhất là lương thực, thực phẩm; sẵn sàng các hệ thống kho, huy động các nhà cung cấp, phân phối trên địa bàn vào việc bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm cho Nhân dân đến tận xã, phường, thị trấn nhưng phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch như xét nghiệm, tiêm vaccine, thuốc phòng bệnh...; (8) - Tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Điện số 90 ngày 25.8.2021.

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế thống nhất với thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An về phương án hỗ trợ theo tinh thần hỗ trợ tối đa trên cơ sở đề nghị của tỉnh, thành phố, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí, thất thoát, tiêu cực.

Bộ Y tế tiếp tục ưu tiên phân bổ vaccine hợp lý cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An; có hướng dẫn cụ thể về tổ chức, hoạt động y tế xã phường, bảo đảm người dân được tiếp cận kịp thời; rà soát, hoàn thiện hướng dẫn việc xét nghiệm, tiêm vaccine miễn phí bảo đảm khoa học, an toàn, hiệu quả trong phòng, chống dịch.

Các Bộ: Quốc phòng, Công an tiếp tục tăng cường lực lượng hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và một số tỉnh ở phía Nam thực hiện tăng cường giãn cách xã hội.

Bộ Công an chỉ đạo, tăng cường lực lượng thực hiện việc bảo đảm an dân, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm an ninh mạng, đấu tranh chống các thông tin xấu độc, xuyên tạc, kích động, chống phá.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo rà lại việc bảo đảm hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa thông suốt theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các tỉnh, thành phố tuyệt đối không đặt thêm các quy định, thủ tục hành chính ngoài quy định Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời, chính xác việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tầng lớp Nhân dân; các cơ quan chức năng chủ động, tích cực và cương quyết hơn nữa trong phòng, chống dịch. Đã hy sinh các hoạt động khác để thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội thì phải đổi lại là hiệu quả phòng, chống dịch thành công theo mục tiêu đã đề ra.