Quảng Nam - 10 sự kiện nổi bật năm 2022

LTS: Lần đầu tiên sau nhiều năm, Quảng Nam hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả chỉ tiêu phát triển theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Không chỉ vậy, năm 2022 còn để lại nhiều dấu ấn đậm nét khác với nhiều sự kiện mang tầm quốc gia, quốc tế diễn ra trên đất Quảng; nhiều chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nhiều hoạch định chính sách mang tầm chiến lược cho tương lai Quảng Nam để chuẩn bị giai đoạn tăng tốc phát triển…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khảo sát hệ thống sân bay, cảng biển Quảng Nam vào sáng 27/3/2022. Ảnh: C.Đ

1. Nhiều đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và làm việc tại Quảng Nam

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội đều có những chuyến thăm và làm việc tại Quảng Nam trong năm 2022. Điều này vừa thể hiện sự quan tâm lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với địa phương, vừa khẳng định vị thế, vai trò và triển vọng phát triển của Quảng Nam trong mối tương quan với chiến lược phát triển kinh tế vùng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khảo sát hệ thống sân bay, cảng biển Quảng Nam vào sáng 27/3/2022. Ảnh: C.Đ

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ trong chuyến thăm và làm việc tại Quảng Nam ngày 27/3/2022 đã có kết luận quan trọng với nhiều quyết sách lớn, có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai phát triển Quảng Nam và cả khu vực.

Tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh, Thủ tướng đã chấp thuận, cho chủ trương đối với 12 kiến nghị, đề xuất của Quảng Nam, như: xây dựng các đề án bảo tồn, phát huy giá trị Di sản thế giới Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn theo hình thức xã hội hóa;

Đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Chu Lai; Đề án phát triển hệ thống cảng biển Quảng Nam, trọng tâm là đầu tư luồng hàng hải Cửa Lở (Núi Thành) đảm bảo lưu thông cho tàu 5 vạn tấn;

Đề án thí điểm cơ chế khuyến khích hợp tác liên kết sản xuất theo cụm ngành công nghiệp phụ trợ và công nghiệp cơ khí tại Khu kinh tế mở Chu Lai…

Ngay sau kết luận của Thủ tướng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ cụ thể và chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện.

Năm 2022 Quảng Nam xác lập kỷ lục mới: Tổng thu ngân sách nước trên địa bàn ước đạt hơn 32.144 tỷ đồng, bằng 135,6% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 40,1% so với năm 2021. Ảnh: T.Đ

2. Xác lập kỷ lục mới về thu ngân sách

Sau cột mốc về sự kiện gia nhập câu lạc bộ có số thu ngân sách đạt hơn 20 nghìn tỷ đồng năm 2016, năm 2022 Quảng Nam đã xác lập kỷ lục mới: Tổng thu ngân sách nước trên địa bàn ước đạt hơn 32.144 tỷ đồng, bằng 135,6% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 40,1% so với năm 2021; trong đó thu nội địa cũng lập kỷ lục mới với con số ước hơn 25.210 tỷ đồng, đạt 132,7% dự toán, tăng 28,8% so với năm 2021; thu xuất nhập khẩu 6.934 tỷ đồng, đạt 147,5% dự toán, tăng 106% so với năm 2021.

Quy mô nền kinh tế năm 2022 đạt 69.110 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 11,2% so với năm 2021 và xếp vị trí thứ 11/63 tỉnh thành trong cả nước, 4/14 tỉnh thành khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, xếp thứ 2 trong số 5 tỉnh thành thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, Quảng Nam hoàn thành và hoàn thành vượt mức cả 16 chỉ tiêu phát triển theo Nghị quyết Tỉnh ủy và Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra từ đầu năm.

Đặc biệt, toàn tỉnh đã giảm được 3.318 hộ nghèo (chỉ tiêu đề ra giảm 3.000 hộ); đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao; GRDP bình quân đầu người đạt 76,6 triệu đồng, tăng 12,6% so với năm 2022 và thu nhập bình quân đầu người đạt 3,8 triệu đồng/tháng (tăng 4,7% so với năm 2021).

Ảnh 3: Du lịch xanh gắn thiên nhiên hướng đến sự phát triển bền vững. Ảnh: V.LỘC

3. Ấn tượng Năm du lịch quốc gia

Năm du lịch quốc gia 2022 “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” được Quảng Nam đăng cai tổ chức thành công với chuỗi sự kiện ấn tượng diễn ra ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh kéo dài từ đầu năm đến cuối năm và kết thúc bằng Tuần lễ bế mạc vào cuối tháng 12/2022 với nhiều hoạt động, sự kiện ý nghĩa.

Cũng trong Năm du lịch quốc gia, Quảng Nam là địa phương đầu tiên của cả nước công bố “Bộ tiêu chí du lịch xanh” của tỉnh, qua đó định vị thương hiệu du lịch mới cho Quảng Nam trên bản đồ du lịch Việt Nam, truyền tải thông điệp mạnh mẽ về một Quảng Nam lấy phát triển xanh và bền vững làm trụ cột, đồng thời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, người dân, du khách cùng chung tay vì sự phát triển nhanh và bền vững của du lịch tỉnh.

Năm 2022, Quảng Nam cũng tổ chức thành công Festival làng nghề Việt Nam; cùng nhiều sự kiện quốc tế quan trọng như: Hội nghị lần thứ 57 Ủy ban Văn hóa - Thông tin ASEAN, Diễn đàn du lịch Mê Công 2022, Liên hoan âm nhạc ASEAN,…

Cùng với quy hoạch chung của tỉnh, trong năm 2022, Quảng Nam đồng thời triển khai xây dựng nhiều quy hoạch khác mang tầm chiến lược, như quy hoạch không gian phát triển ven sông, ven biển. TRONG ẢNH: Dải đất nằm giữa sông Trường Giang và biển qua xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ). Ảnh: N.C.HOÀI

4. Định vị tương lai bằng các quy hoạch chiến lược

Hội nghị Tỉnh ủy ngày 21/11/2022 đã thống nhất thông qua định hướng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trước đó, trong quá trình triển khai xây dựng đồ án quy hoạch, lần đầu tiên Quảng Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc tế quy mô lớn, quy tụ sự góp mặt của đông đảo nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành của cả nước và 27 nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia phân tích, hiến kế, góp ý vào quy hoạch tỉnh.

Cùng với quy hoạch chung của tỉnh, trong năm 2022, Quảng Nam đồng thời triển khai xây dựng nhiều quy hoạch khác mang tầm chiến lược, như: Quy hoạch không gian phát triển ven sông, ven biển; Quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Một sự kiện khác có ý nghĩa quan trọng là Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương xây dựng Đề án sáp nhập các huyện Núi Thành, Phú Ninh vào Tam Kỳ thành một đơn vị hành chính đạt tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2030.

Một tiết mục nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch HĐND Võ Chí Công. Ảnh: NGUYỄN HỮU SÁNG

5. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công

Tối 6/8/2022, tại TP.Tam Kỳ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch HĐND Võ Chí Công (7/8/1912 - 7/8/2022).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, các Ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo và nhân dân Quảng Nam cùng tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và những cống hiến to lớn của đồng chí Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Đồng thời khẳng định: “Phát huy truyền thống quê hương anh hùng cách mạng, nêu gương sáng ngời của đồng chí Võ Chí Công, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Nam luôn giữ vững khối đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách; vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Nam”.

Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Nam.

Hội thảo khoa học “Tư tưởng canh tân của Nhà yêu nước Phan Châu Trinh”. Ảnh: T.C

6. Hội thảo khoa học Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh Nhà yêu nước Phan Châu Trinh

Ngày 9/9/2022, nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh Nhà yêu nước Phan Châu Trinh (9/9/1872 - 9/9/2022), UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng canh tân của Nhà yêu nước Phan Châu Trinh”, với sự tham gia của hơn 200 đại biểu lãnh đạo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đại biểu gia tộc Nhà yêu nước Phan Châu Trinh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh điểm lại các dấu mốc lịch sử trong cuộc đời của Nhà yêu nước Phan Châu Trinh.

Đồng thời mong muốn các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và đại biểu tiếp tục có những ý kiến đóng góp, đưa ra những nhận định, nguồn tài liệu, tư liệu mới và các góc nhìn, cách tiếp cận mới để nhận diện và tiếp tục làm sáng tỏ thêm về tư tưởng canh tân của Nhà yêu nước Phan Châu Trinh.

Nhất là việc vận dụng tư tưởng canh tân của “Tam kiệt Quảng Nam” (Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng), mà trong đó Nhà yêu nước Phan Châu Trinh đóng vai trò khởi xướng công cuộc đổi mới, xây dựng ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển…

Tiết mục văn nghệ mở màn tại điểm cầu Quảng Nam trong chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Khúc tráng ca hòa bình”. Ảnh: L.C.Đ

7. Nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), khắp nơi trong tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động tri ân thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sâu sắc đạo lý truyền thống của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”.

Đặc biệt, Quảng Nam là một trong 6 địa phương của cả nước tham gia chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Khúc tráng ca hòa bình” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức vào tối 27/7/2022.

Tham dự điểm cầu Quảng Nam tại Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (TP.Tam Kỳ) có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo, đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, cựu quân nhân và dại diện các tầng lớp nhân dân Quảng Nam.

Với các chương “Những dấu chân hòa bình”, “Bài ca không quên”, “Khát vọng hòa bình”, chương trình nghệ thuật tại điểm cầu Quảng Nam đã gây xúc động mạnh cho đại biểu và nhân dân cả nước khi nói về mảnh đất lửa Quảng Nam anh hùng - nơi có đến hơn 65 nghìn liệt sĩ, hơn 30 nghìn thương binh.

Đồng thời thể hiện những người con xứ Quảng luôn mang trong mình tâm niệm, khát vọng không còn đạn bom trên quê hương, để đất và người Quảng Nam được sống dưới nắng hòa bình.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Sê Kông trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy Sê Kông nhân dịp mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào - Việt Nam. Ảnh: ĐẠI QUANG

8. Sắt son tình nghĩa Việt - Lào

Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào - Việt Nam (18/7/1977 - 18/7/2022), đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dẫn đầu Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam sang tỉnh Sê Kông (Lào) tham dự lễ mít tinh tổ chức vào ngày 27/10/2022.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa tôn vinh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đặc biệt của hai nước, để cộng đồng quốc tế thấy được truyền thống gắn bó lâu đời của hai dân tộc Việt Nam - Lào. Đồng thời giúp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc hơn nữa về mối quan hệ truyền thống, gắn bó của hai dân tộc.

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm sự kiện trọng đại này, tại Quảng Nam đã tổ chức nhiều đoàn công tác sang thăm và tăng cường mối quan hệ hợp tác với các tỉnh Nam Lào; đồng thời đón tiếp nhiều đoàn công tác của bạn sang thăm và làm việc.

Các ngành, địa phương trong tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm thắt chặt tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với nước bạn Lào.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tham quan gian hàng tại TechFest Quang Nam 2022. Ảnh: Q.T

9. Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ 3 - TechFesh Quang Nam 2022

Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - du lịch xanh nâng tầm sản phẩm xứ Quảng”, Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ 3 - TechFest Quang Nam 2022 đã thu hút 220 gian hàng trưng bày với 600 sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam và khu vực miền Trung - Tây Nguyên tham gia.

Tại sự kiện này, nhiều hội thảo, hội nghị, diễn đàn… được tổ chức xoay quanh vấn đề khởi nghiệp, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; lồng ghép trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, sáng tạo của thanh niên, nông dân, phụ nữ, học sinh, sinh viên, các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Ngày 22/12/2022, cùng với sự kiện bế mạc Năm du lịch quốc gia 2022, Quảng Nam khai mạc Năm quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 với chủ đề “Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp”, mở đầu chuỗi các sự kiện khởi nghiệp sẽ diễn ra trong năm 2023.

Khẩu đội pháo phòng không 37mm thực hành bắn máy bay bay thấp trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Nam năm 2022. Ảnh: HÀ LÊ - QĐND

10. Hoàn thành xuất sắc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh

Tháng 7/2022, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Nam năm 2022 diễn ra theo đúng kế hoạch, được Quân khu 5 đánh giá xếp loại xuất sắc. Thông qua diễn tập, Quảng Nam tiếp tục khẳng định cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, cơ quan Quân sự chủ trì làm tham mưu, phối hợp với Công an, Biên phòng và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện”. Qua đó, giải quyết hiệu quả các giai đoạn chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng và chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến.

Các nội dung diễn ra bảo đảm về thời gian, đúng quy định, ngắn gọn, sát thực tế; điều hành chủ động, linh hoạt, đúng phương châm, phương pháp. Đồng thời qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể.