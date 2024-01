Quảng Nam có 14/241 đơn vị cấp xã hoàn thành đại hội MTTQ Việt Nam

(QNO) - Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 40 ngày 13/7/2023 về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029, đến nay cả tỉnh có 9/18 đơn vị cấp huyện tổ chức thành công đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã.

Các địa phương tổ chức đại hội điểm thành công gồm: huyện Đại Lộc (xã Đại Lãnh và Đại Nghĩa); thị xã Điện Bàn (xã Điện Phước); huyện Nam Giang (xã Đắc Tôi); TP.Tam Kỳ (phường An Mỹ); huyện Phước Sơn (xã Phước Năng); TP.Hội An (xã Cẩm Thanh); huyện Hiệp Đức (xã Sông Trà); huyện Thăng Bình (xã Bình Nguyên) và huyện Bắc Trà My (xã Trà Tân).

Sau đại hội điểm cấp xã, các địa phương tổ chức đại hội cấp xã theo kế hoạch. Đến nay có 14/241 đơn vị cấp xã đã hoàn thành đại hội và phấn đấu đại hội cấp xã hoàn thành trước ngày 30/4/2024.