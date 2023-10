Quảng Nam đưa vào vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu có kinh phí đầu tư gần 250 tỷ đồng

(QNO) - Chiều nay 9/10, UBND tỉnh tổ chức khánh thành và đưa vào vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh - DC, Mạng diện rộng - SDWAN và Trung tâm giám sát an toàn thông tin - SOC (gọi chung là Trung tâm tích hợp dữ liệu). Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu, lãnh đạo Tập đoàn Viettel cùng đại diện các cơ quan, ban ngành của tỉnh đến dự.

Lãnh đạo tỉnh và các đơn vị tham gia nghi thức khánh thành trung tâm. Ảnh: VINH ANH

Ông Phạm Hồng Quảng - Giám đốc Sở TT-TT cho biết, Trung tâm tích hợp dữ liệu là công trình thuộc dự án xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Công trình được thi công trong 270 ngày (bắt đầu từ tháng 1/2023), đặt tại tầng 6 Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam (phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ). Tổng kinh phí thực hiện công trình 249 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương, do Sở TT-TT Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Đại biểu tham dự lễ khánh thành. Ảnh: VINH ANH

Trung tâm tích hợp dữ liệu là nơi tập trung toàn bộ hệ thống mạng, hệ thống máy chủ phục vụ triển khai các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn toàn tỉnh.

Các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh được tập hợp tại trung tâm nhằm đảm bảo khả năng bảo vệ các ứng dụng, dịch vụ, dữ liệu dùng chung, cũng như tránh tình trạng phát triển ứng dụng, dịch vụ manh mún, riêng lẻ tại các cơ quan, đơn vị.

Ông Phạm Hồng Quảng - giám đốc Sở TT-TT phát biểu. Ảnh: VINH ANH

Mô hình tổng thể của Trung tâm tích hợp dữ liệu bao gồm Trung tâm tích hợp dữ liệu chính (DC), Trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC) và Mạng diện rộng (SDWAN).

Trung tâm tích hợp dữ liệu chính là nơi tập trung toàn bộ hệ thống mạng, hệ thống sever máy chủ phục vụ triển khai các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn toàn tỉnh; đóng vai trò nền tảng ứng dụng, nền tảng kết nối các hệ thống thông tin.

Trung tâm giám sát an toàn thông tin được định nghĩa là một trung tâm điều hành an ninh mạng có nhiệm vụ theo dõi, phát hiện, cách ly, xử lý các sự cố và chịu trách nhiệm về mức độ an toàn của toàn bộ hệ thống thông tin của tổ chức với tần suất giám sát, hoạt động 24/7.

Trung tâm đi vào hoạt động sẽ giúp nhanh chóng phát hiện mọi dấu hiệu tấn công vào hệ thống mạng, chủ động ứng phó, từ đó giảm thiểu các thiệt hại.

Hệ thống mạng WAN tỉnh được xây dựng dựa trên công nghệ SDWAN theo hướng xây dựng mạng diện rộng phủ khắp từ cấp tỉnh đến cấp huyện, đảm bảo tận dụng hiệu quả các đường truyền internet, đường truyền số liệu chuyên dùng hay các đường mạng riêng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong việc bảo đảm chất lượng đường truyền phục vụ các ứng dụng hiện đại như VoIP, hội nghị truyền hình...

“Các hệ thống được đưa vào vận hành hôm nay là nền tảng, trái tim của hệ thống chính quyền số của tỉnh Quảng Nam. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh theo chủ trương của chính phủ và của tỉnh” - ông Quảng nhấn mạnh.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: VINH ANH

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nhấn mạnh về vai trò và ý nghĩa quan trọng của Trung tâm tích hợp dữ liệu. Hiện trên cả nước không quá 10 tỉnh đầu tư được trung tâm này. Điều này cho thấy sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trong đầu tư hạ tầng, công nghệ phục vụ công cuộc chuyển đổi số.

Biểu dương Sở TT-TT và các đơn vị liên quan sớm hoàn thành, đưa vào vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị Sở TT-TT cử nhân lực có chất lượng làm việc tại trung tâm, đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt, hiệu quả.

Sở sớm ban hành quy chế sử dụng, vận hành trung tâm; thường xuyên tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh những vấn đề liên quan để trung tâm hoạt động hiệu quả, đáp ứng cho công tác chuyển đổi số của tỉnh Quảng Nam.

[VIDEO] - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại buổi lễ:

Một số hình ảnh bên trong Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Nam: