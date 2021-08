Quảng Nam quyết tâm giữ vững “vùng xanh”

(QNO) - Sáng nay 7.8, tại cuộc họp trực tuyến với người đứng đầu cấp ủy huyện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nêu rõ quyết tâm của tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 là phải giữ vững “vùng xanh”, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cảm ơn người dân ủng hộ 530 tấn lương thực, thực phẩm giúp đỡ nhân dân TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: N.Đ

Truyền đạt toàn văn nội dung Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống đại dịch Covid-19 đến hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thay mặt lãnh đạo tỉnh cảm ơn bà con nông dân đã ủng hộ 530 tấn lương thực, thực phẩm giúp đỡ nhân dân TP.Hồ Chí Minh gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Đây là việc làm nghĩa tình, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người dân Quảng Nam.

Cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh

Thông tin về tình hình phòng chống dịch bệnh của địa phương, ông Nguyễn Hảo - Bí thư Huyện ủy Đại Lộc cho biết, tại địa phương ghi nhận 4 trường hợp dương tính với Covid-19 về từ vùng dịch bằng xe máy. Sau khi phát hiện, huyện chỉ đạo truy vết, khoanh vùng dập dịch, đưa các trường hợp trên đi chữa bệnh. Hiện chưa có ca bệnh lây lan trong cộng đồng.

“Đại Lộc cũng đã chủ động lên kịch bản về phòng chống lụt bão gắn với phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần “4 tại chỗ”. Trong đó, phân công cụ thể trách nhiệm của huyện, của xã trong nhiệm vụ này” - ông Hảo cho biết.

Khẳng định Nông Sơn đã cơ bản kiểm soát tốt, không để dịch bệnh Covid-19 lây lan sau khi ghi nhận 5 ca dương tính xâm nhập vào địa bàn, ông Thái Bình - Bí thư Huyện ủy Nông Sơn cho hay, huyện đã ban hành kế hoạch triển khai các gói hỗ trợ của Trung ương cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh cũng như tiếp tục có phương án đón bà con từ vùng dịch về địa phương.

Theo ông Bình, dự báo tình hình dịch bệnh sẽ còn kéo dài ở TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và Đà Nẵng, vậy nên, các địa phương sẽ phải đối mặt với 3 vấn đề lớn về an sinh xã hội; lao động - việc làm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

“Ba vấn đề này ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tỉnh cần có dự báo, chính sách để góp phần giải quyết được những vấn đề nêu trên, nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài” - ông Bình kiến nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh điều hành thảo luận tại hội nghị. Ảnh: N.Đ

Ông Đặng Hữu Lên - Bí thư Thị ủy Điện Bàn nhìn nhận, nhờ quyết liệt trong công tác phòng chống dịch, với phương châm “phát hiện đến đâu, khoanh vùng - cách ly - dập dịch ngay đến đó”, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn, Điện Bàn đã thực hiện tốt trọng trách giữ vững thành trì chống dịch của tỉnh ở phía bắc, giáp Đà Nẵng đến thời điểm này.

“Một nỗ lực lớn của tỉnh là đã bảo vệ được hoạt động sản xuất ổn định ở các khu, cụm công nghiệp, không để đứt gãy sản xuất. Song song với công tác phòng chống dịch, tỉnh cần điều hành linh hoạt, có các giải pháp hiệu quả, phù hợp nhằm đảm bảo giữ vững được chuỗi cung ứng, sản xuất” - ông Lên phát biểu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết, đến nay, tỉnh đã đón gần 2.500 người về từ vùng dịch TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương. Những ngày tới con số này sẽ là 3.000 người. Các ca dương tính Covid-19 ghi nhận trên địa bàn tỉnh vừa qua chủ yếu có yếu tố dịch tễ từ TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng. Còn ca ghi nhận trong cộng đồng rất ít, kịp thời khoanh vùng, dập dịch được ngay.

“Việc đón bà con từ vùng dịch về các địa phương phải hết sức chặt chẽ, chủ động, bởi không chỉ cách ly, lo ăn uống, mà còn phải tính toán đến việc điều trị ở đâu nếu có trường hợp dương tính Covid-19” - ông Tân lưu ý.

Thích nghi trong môi trường mới

Từ kết quả phòng chống dịch tại các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, các địa phương cần rút kinh nghiệm trong việc quản lý người ra vào địa bàn, như việc ghi nhận 2 ca dương tính Covid-19 trên địa bàn huyện Phước Sơn vừa qua. Các địa phương ven biển phải hết sức chú trọng đến công tác kiểm soát người vào mua bán tại các cảng cá, vì nơi đây tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh trong cộng đồng.

Lực lượng chức năng hướng dẫn, hỗ trợ người dân về từ vùng dịch bằng xe máy đoạn qua địa bàn huyện Phước Sơn. Ảnh: CTV

Giải đáp kiến nghị của các địa phương liên quan đến công tác phòng chống dịch, theo ông Lê Trí Thanh, các địa phương phải giám sát tốt hoạt động của khu cách ly tập trung, không chủ quan. Tình hình bà con về quê “né” dịch chắc sẽ không nhiều như trước, sẽ bớt áp lực cho các địa phương.

“Tỉnh sẽ bổ sung thêm các khu cách ly cấp tỉnh; huyện cũng cần nghiên cứu, rà soát bổ sung thêm các khu cách ly cấp huyện, cấp xã cũng vậy. Chúng ta dự phòng các trường hợp để tiếp tục đón bà con về.

Trong trường hợp bùng phát dịch bệnh tại địa phương thì chúng ta phải có đủ cơ sở vật chất, lực lượng phục vụ kèm theo để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh; không dừng lại như trong phương án về các khu cách ly tập trung như đã phê duyệt ban đầu. Tình thế phòng chống dịch nay đã khác” - ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho rằng, công tác phòng chống dịch bệnh phải được toàn tỉnh tập trung cao nhất, với quyết tâm không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn. Nếu xuất hiện ca dương tính cần quyết liệt vào cuộc truy vết, thực hiện cách ly tập trung, khoanh vùng dập dịch kịp thời.

Các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch bệnh phải được thực hiện nghiêm túc. Doanh nghiệp nếu không làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, không đảm bảo an toàn thì buộc ngừng sản xuất. Chúng ta chịu thiệt hại về kinh tế, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, không vì phát triển kinh tế mà để dịch bệnh lây lan, bùng phát trong cộng đồng.

“Cùng với tập trung cho công tác phòng chống dịch, toàn tỉnh sẵn sàng ứng phó, phòng chống thiên tai với tinh thần “4 tại chỗ”, nguyên tắc 5K và vắc xin. Chúng ta phải thích nghi trong môi trường mới, làm việc, sản xuất trong môi trường mới, không chờ hết dịch bệnh.

Các đồng chí bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND các địa phương cùng với lãnh đạo tỉnh, các sở ngành hạ quyết tâm giữ vững tỉnh là “vùng xanh”, giữ trạng thái bình thường để phát triển sản xuất. Công tác phòng chống dịch, tùy theo cấp độ, các địa phương linh hoạt ứng phó, triển khai các biện pháp phòng chống hiệu quả” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.