Quế Sơn chú trọng ba nhiệm vụ đột phá

Gần 3 năm qua, Quế Sơn nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đề ra.

Diện mạo đô thị Đông Phú ngày càng khang trang. Ảnh: PV

Đáng ghi nhận, địa phương triển khai khá tốt ba nhiệm vụ đột phá về tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Nỗ lực xây dựng hạ tầng

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Sơn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, cụm công nghiệp và đô thị.

Ông Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn cho biết, trong quá trình thực hiện, địa phương tập trung huy động các nguồn lực và linh hoạt lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, kết nối giữa các vùng trong huyện và liên kết vùng.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Từ năm 2020 - 2022, Quế Sơn đã mở các lớp đào tạo nghề cho hơn 800 lao động; giải quyết việc làm ổn định cho hơn 1.150 lao động mỗi năm. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, có năng lực, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính… góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công vụ.

Không kể các công trình trọng điểm do tỉnh quản lý được triển khai xây mới, mở rộng, nâng cấp như tuyến ĐT611, cầu Liêu, cầu Sông Lĩnh, cầu Chìm, cầu Bến Lội, cầu Sông Cát..., trong 3 năm qua toàn huyện tiến hành nâng cấp, mở rộng gần 15,5km tuyến giao thông ĐH và 6,4km mương thoát nước dọc với tổng vốn đầu tư gần 65 tỷ đồng.

Đối với chương trình phát triển giao thông nông thôn, từ năm 2021 đến nay Quế Sơn đã bê tông hóa gần 63km mặt đường với tổng kinh phí đầu tư hơn 59,6 tỷ đồng, gồm cả nguồn vốn ngân sách nhà nước và nhân dân đóng góp...

Gần 3 năm qua, những đơn vị liên quan cũng đầu tư xây dựng các tuyến đường trục chính, hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải, nhà điều hành tại Khu công nghiệp Đông Quế Sơn với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng.

Đến nay, tại khu công nghiệp này đã có 12 dự án đầu tư (trong đó có 3 dự án đầu tư nước ngoài, 9 dự án đầu tư trong nước) với tổng số vốn đăng ký khoảng 45 tỷ đồng và 12,6 triệu USD. Trên địa bàn huyện còn có 3 cụm công nghiệp (CCN) đang hoạt động và 1 CCN đang hoàn thiện thủ tục giải phóng mặt bằng. Các CCN đã tiếp nhận 27 doanh nghiệp vào đầu tư và đang thực hiện chủ trương đầu tư phát triển sản xuất với quy mô sử dụng đất gần 121ha, tổng số vốn đăng ký khoảng 1.169 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn cho hay, hiện nay địa phương tiếp tục triển khai đầu tư một số công trình trọng điểm của huyện. Trong đó, nâng cấp, mở rộng, kéo dài hệ thống tưới thuộc hồ chứa nước Việt An đến các xã Quế Châu, Quế Thuận; xây mới hồ chứa nước Châu Sơn; nâng cấp và mở rộng tuyến ĐH04 Hương An - Bình Giang, đường ĐH3 kết nối thị trấn Hương An với 2 xã Quế Phú, Quế Mỹ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kêu gọi đầu tư CCN Đồng Dài, đường giao thông kết nối với các tiểu vùng sản xuất nguyên liệu nông - lâm nghiệp với các khu - CCN (ĐH21).

Huyện cũng chủ động bố trí, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư mở rộng giao thông, phát triển 2 đô thị Đông Phú và Hương An theo hướng đồng bộ. Khu vực nội thị Đông Phú được đầu tư một số tuyến giao thông hướng ngoại nhằm tạo liên kết vùng như đường Hùng Vương 4 làn xe...

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Ông Nguyễn Phước Sơn cho biết, Quế Sơn tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh. Theo đó, địa phương đã xây dựng quy trình giải quyết hồ sơ liên quan đến thủ tục đầu tư và niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận - trả kết quả của huyện.

Thực hiện tốt cơ chế “một cửa” trong giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư ở cấp huyện nên đảm bảo rút ngắn 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Công khai đầy đủ thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của huyện để tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cập nhật tìm hiểu thông tin, trình tự thủ tục đăng ký đầu tư vào địa bàn.

Còn theo ông Nguyễn Minh Châu, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ làm đầu mối tiếp cận ban đầu với nhà đầu tư đã hỗ trợ tối đa về mặt thủ tục để rút ngắn thời gian đăng ký đầu tư, cấp phép đầu tư và thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, cấp điện - nước phục vụ sản xuất cũng như các thủ tục khác để dự án đăng ký đầu tư vào huyện sớm đi vào hoạt động.

Tinh thần trách nhiệm của cá nhân, tập thể được giao nhiệm vụ giải quyết hồ sơ, thủ tục ngày càng được nâng lên, hạn chế tình trạng yêu cầu bổ sung hồ sơ không đúng với thủ tục đã niêm yết công khai, hoặc yêu cầu bổ sung nhiều lần.

Cùng với đó, Quế Sơn tiếp tục thực hiện đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Các cơ quan, đơn vị thực hiện cắt giảm tối thiểu 30% thời gian so với tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định đối với 168 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và 34 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.

Đồng thời đăng ký danh mục, thủ tục hành chính giải quyết trong ngày gồm 7 thủ tục và thực hiện cắt giảm 20% thời gian giải quyết đối với 10 thủ tục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.