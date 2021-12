Quế Sơn lần đầu tiên tổ chức "kỳ họp không giấy"

(QNO) - Hôm qua 14.12, HĐND huyện Quế Sơn khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức kỳ họp thứ 3. Đây là kỳ họp đầu tiên địa phương chủ trương không sử dụng các tài liệu, báo cáo liên quan bằng giấy.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: A.Đ

Theo đó, tất cả 30 đại biểu HĐND huyện khóa XII được trang bị máy tính bảng có cài đặt sẵn App HĐND huyện để nghiên cứu tài liệu, thực hiện đăng ký, góp ý kiến, chất vất và biểu quyết. Các đại biểu mới sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu tài liệu trên Cổng thông tin điện tử của huyện.



Tại kỳ họp này, UBND huyện Quế Sơn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện dự toán, phân bổ dự toán ngân sách và các vấn đề liên quan khác.

Năm 2021, tổng giá trị sản xuất huyện Quế Sơn ước đạt 8.994,6 tỷ đồng (tăng hơn 4,6%); thu nhập bình quân đầu người ước đạt 38 triệu đồng; thu phát sinh kinh tế ước đạt hơn 136,6 tỷ đồng (đạt 113,6% dự toán tỉnh giao); tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 931 tỷ đồng...

Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 của địa phương là 3,45% (giảm 0,3%); tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học Mẫu giáo đạt 89%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 96,8%...

Năm 2022, Quế Sơn đặt mục tiêu tổng giá trị sản xuất tăng 12% trở lên so với năm 2021; thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng trở lên; thu phát sinh kinh tế tăng từ 10% trở lên so với kế hoạch tỉnh giao; tổng vốn huy động đầu tư toàn xã hội chiếm 10% trở lên so với tổng giá trị sản xuất của năm; tổng sản lượng lương thực cây có hạt hơn 37 nghìn tấn…