Quế Sơn thu ngân sách quý I đạt hơn 216 tỷ đồng

(QNO) - Sáng 4/4, Huyện ủy Quế Sơn tổ chức hội nghị lần thứ 14 (khóa XXV) nhằm đánh giá tình hình công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023 và sơ kết, tổng kết một số nội dung quan trọng khác.

Ông Đinh Nguyên Vũ - Bí thư Huyện ủy Quế Sơn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: DUY THÁI

Trong quý I, Huyện ủy Quế Sơn tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các hội, đoàn thể. Trong quý kết nạp 13 đảng viên mới, đạt 15,3% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Huyện ủy cũng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và đạt kết quả khá tốt.

Toàn huyện gieo trồng 3.600ha lúa đông xuân. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 880 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ 2022. Thu ngân sách nhà nước (đến ngày 20/3/2022) đạt 216,7 tỷ đồng, bằng 27% kế hoạch. Huyện đăng ký 8 sản phẩm tham gia chương trình OCOP. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Quế Sơn tăng trưởng khá. Ảnh: DUY THÁI

Tại hội nghị, Huyện ủy Quế Sơn cũng sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20, ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…