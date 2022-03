Sáng qua 17.3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng - Phó Trưởng ban Chỉ đạo về xây dựng và phát triển vùng Tây của tỉnh chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo, nêu rõ quyết tâm đưa miền núi phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo về xây dựng và phát triển vùng Tây của tỉnh, sáng 17.3. Ảnh: N.Đ

Ngày 20.7.2021 Tỉnh ủy (khóa XXII) ban hành Nghị quyết 12 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; định hướng một số dự án quan trọng tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai thực hiện nghị quyết, ngày 28.10.2021 UBND tỉnh đã có quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 12 của Tỉnh ủy.

Theo đó, UBND tỉnh đặt mục tiêu phát huy tối đa mọi tiềm năng, lợi thế của miền núi và huy động hiệu quả các nguồn lực để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân gắn với giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ và phát triển rừng, tài nguyên, khoáng sản, môi trường sinh thái, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chương trình hành động của UBND tỉnh tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thu hẹp dần khoảng cách về mức thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh so với bình quân chung của cả nước; đảm bảo cho người dân có thu nhập ổn định từ phát triển kinh tế rừng, kinh tế vườn, kinh tế trang trại.

Tập trung nguồn lực để sắp xếp, bố trí ổn định dân cư vùng nguy cơ cao về thiên tai; đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ sản xuất, sinh hoạt và y tế, GD-ĐT, văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo xác định tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai cụ thể hóa 3 nhóm nội dung công việc trọng tâm. Cụ thể, chỉ đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách tổng hợp phát triển miền núi; chỉ đạo thực hiện các dự án quan trọng phát triển vùng Tây và chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ khác đảm bảo phát triển tổng thể kinh tế - xã hội miền núi.

Bà Huỳnh Thị Thùy Dung - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo cho rằng, công tác tuyên truyền, vận động người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa rất quan trọng. Do đó, cần sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo và thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.

Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ tham mưu xây dựng Đề án thí điểm về tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội miền núi, giảm nghèo bền vững…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng - Phó Trưởng ban Chỉ đạo về xây dựng và phát triển vùng Tây của tỉnh nói, ở nhiệm kỳ nào cũng vậy, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng.

Cùng với việc ban hành nghị quyết, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện, quyết liệt, với định hướng, quyết tâm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để đưa miền núi phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đồng chí Lê Văn Dũng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo rất nặng nề, quyết định đến việc thực hiện hiệu quả, thành công Nghị quyết 12 của Tỉnh ủy. Do đó, từng thành viên Ban Chỉ đạo thể hiện rõ quyết tâm đối với từng nhiệm vụ được phân công và địa phương được giao phụ trách; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số phải được quan tâm hơn theo hướng cầm tay chỉ việc, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả từ thực tiễn.