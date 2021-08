Rà soát, nắm nguyện vọng người về từ vùng dịch để hỗ trợ theo cơ chế của HĐND tỉnh

Sáng 9.8, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8.2021 dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang, Hồ Quang Bửu, Trần Anh Tuấn dự họp.

Đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ chức Kỳ họp thứ 2 vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh cho rằng, việc gửi tài liệu phục vụ kỳ họp được đẩy nhanh tiến độ hơn so với trước đây; tuy nhiên vẫn còn một số nội dung gửi cận kề ngày khai mạc kỳ họp, có nội dung chưa đảm bảo chất lượng, có nội dung điều chỉnh, bổ sung nhiều lần, gây bị động, lúng túng trong công tác thẩm tra, xây dựng chương trình kỳ họp.

Thảo luận tại phiên họp, liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 45 của HĐND tỉnh về hỗ trợ các đối tượng khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, cơ chế này thực hiện đến hết tháng 12.2021.

Do đó, UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các địa phương để rà soát, nắm số lượng những người về từ vùng dịch TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Nếu những ai đã nhận hỗ trợ ở nơi đi thì sàng lọc, không đưa vào danh sách hỗ trợ, không để trùng lắp. Cùng với đó, nắm bắt nguyện vọng của người dân, sẽ ở lại Quảng Nam tìm việc làm hay vào lại TP.Hồ Chí Minh làm việc sau khi dịch bệnh qua đi, cần thiết thì nên hỗ trợ.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường yêu cầu UBND tỉnh tập trung ban hành quyết định triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh (khóa X) thông qua tại Kỳ họp thứ 2; đồng thời thống nhất chưa trình tại Kỳ họp thứ 3 (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9.2021) một số nội dung, trong đó có dự thảo Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền núi Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Đối với dự thảo Đề án xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh, đồng chí Phan Việt Cường gợi ý, đề án xác định đến năm 2025 sẽ xây dựng 60 – 70% trụ sở làm việc của công an xã, ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện ở các địa bàn trọng điểm, bức xúc, phù hợp với tình hình ngân sách hiện nay.

Dự thảo Đề án quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh cần quy định rõ vùng nào được nuôi gắn với quy hoạch phát triển nông nghiệp; có lộ trình cụ thể về việc chấm dứt hoạt động nuôi chim yến trong khu dân cư nhằm chấn chỉnh trình trạng nuôi chim yến không có sự kiểm soát, ảnh hưởng đến môi trường sống, học tập của người dân bởi tiếng ồn phát ra từ loa dụ chim. Các nội dung dự thảo phải gửi về Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chậm nhất ngày 15.9 để Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra theo quy định.