Sơ kết quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và TAND tỉnh

(QNO) - Chiều 18/12/2023, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban cán sự đảng TAND tỉnh tiến hành sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp.

Đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu kết luận hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá và thảo luận trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phối hợp theo quy chế đã ký kết gồm: Phối hợp trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết, xét xử các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính; trong quá trình xem xét thẩm định tại chỗ, định giá tài sản; cung cấp bản án, quyết định của Tòa án và trong trường hợp các vụ án phức tạp, vướng mắc.

Sau gần 2 năm triển khai, hoạt động phối hợp giữa Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Cán sự đảng TAND tỉnh ngày càng chặt chẽ, tổ chức thực hiện tốt các nội dung của quy chế theo chức năng, nhiệm vụ... Nhờ đó, đã tăng cường phối hợp công tác giữa 2 cơ quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị, thời gian tới hai ban cán sự đảng cần tăng cường tính chủ động của từng cơ quan để thực hiện công tác phối hợp tốt hơn; tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung những nội dung thật sự cần thiết, mang tính cập nhật theo tiến trình cải cách tư pháp; tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt đến các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung quy chế đề ra.